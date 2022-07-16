«دراجون» تنقل إمدادات إلى محطة الفضاء الدولية

نقلت مركبة فضائية إلى محطة الفضاء الدولية حوالي 2600 كيلوجرام من الإمدادات الغذائية والمواد المطلوبة للتجارب العلمية.

وأعلنت الوكالة الأميركية للفضاء «ناسا»، أن مركبة «دراجون» للشحن، التابعة لشركة «سبيس إكس» الخاصة، «التحمت مع محطة الفضاء الدولية في الساعة 11:21 صباحاً بالتوقيت المحلي لشرق الولايات المتحدة اليوم السبت».

وأطلقت المركبة الفضائية غير المأهولة من محطة «كيب كانافيرال» الفضائية التابعة لوكالة ناسا في ولاية فلوريدا الأميركية، أمس الأول الخميس.

وتهدف المواد المستخدمة للتجارب العلمية، التي نقلتها مركبة «دراجون» الفضائية، إلى دراسة الدور الذي يلعبه الغبار في أنظمة طقس الأرض ومناخها إلى جانب إجراء بحث بشأن شيخوخة خلايا المناعة، من بين أمور أخرى.

المصدر: د ب أ