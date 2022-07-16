الأحد 17 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
«دراجون» تنقل إمدادات إلى محطة الفضاء الدولية
التحام مركبة "دراجون" بمحطة الفضاء الدولية
16 يوليو 2022 21:37

نقلت مركبة فضائية إلى محطة الفضاء الدولية حوالي 2600 كيلوجرام من الإمدادات الغذائية والمواد المطلوبة للتجارب العلمية.
وأعلنت الوكالة الأميركية للفضاء «ناسا»، أن مركبة «دراجون» للشحن، التابعة لشركة «سبيس إكس» الخاصة، «التحمت مع محطة الفضاء الدولية في الساعة 11:21 صباحاً بالتوقيت المحلي لشرق الولايات المتحدة اليوم السبت».
وأطلقت المركبة الفضائية غير المأهولة من محطة «كيب كانافيرال» الفضائية التابعة لوكالة ناسا في ولاية فلوريدا الأميركية، أمس الأول الخميس.
وتهدف المواد المستخدمة للتجارب العلمية، التي نقلتها مركبة «دراجون» الفضائية، إلى دراسة الدور الذي يلعبه الغبار في أنظمة طقس الأرض ومناخها إلى جانب إجراء بحث بشأن شيخوخة خلايا المناعة، من بين أمور أخرى.

المصدر: د ب أ
محطة الفضاء الدولية
مركبة فضائية
مركبة شحن
مركبة دراجون
آخر الأخبار
جندي مغربي يرش الماء من خرطوم على حريق غابة بالقرب من مدينة القصر الكبير المغربية في منطقة العرائش
عربي ودولي
السلطات المغربية ترسل مزيداً من التعزيزات لمكافحة الحرائق
اليوم 08:36
تعبيرية
عربي ودولي
بريطانيا.. إعلان حالة الطوارئ الوطنية بسبب موجة الحر
اليوم 08:23
شرطة أبوظبي⁩ ترجو توخي الحذر بسبب ⁧الأجواء الماطرة
الإمارات
شرطة أبوظبي: السيطرة على حريق اندلع في بناية بالمصفح
اليوم 08:04
الإمارات وفرنسا.. ركائز الاستقرار الإقليمي والعالمي
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. ركائز الاستقرار الإقليمي والعالمي
اليوم 01:55
«قمة جدة».. رؤية مشتركة للسلام والازدهار
عربي ودولي
«قمة جدة».. رؤية مشتركة للسلام والازدهار
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©