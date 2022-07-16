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فيديو يوثق لحظة سقوط طائرة ونجاة الطيار من موت محقق
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرة ونجاة الطيار من موت محقق
16 يوليو 2022 10:49

رصد شريط فيديو لحظات سقوط طائرة صغيرة بشكل رأسي في مدينة بلجيكية، لكن الطيران تمكن من الخروج من حطامها مصابا بجروح طفيفة.
 
وأفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، السبت، بأن شهود عيان سعموا صوت انفجار فنظروا إلى السماء، حيث شاهدوا طائرة تهبط بشكل عمودي، حيث كان أنفها نحو الأرض.

وسقطت الطائرة، التي خفتت منها مظلة مثبتة في خلفيتها، من سرعة السقوط، في شارع بمدينة بروج، شمال غربي بلجيكا، عصر الجمعة.

وتمكن الطيار من الخروج من الطائرة المدمرة على الأرض، لكنه كان مصابا بجروح وصفت بالطفيفة.

 

  • فيديو يوثق لحظة سقوط طائرة ونجاة الطيار من موت محقق

 

وقال مسؤولون إن الطيار، الذي لم يكشف اسمه، يحمل خبرة واسعة في مجال الطيران بحسب سكاي نيوز العربية.

وأضافوا أن سبب نجاة الطيار يعود بشكل شبه أكيد إلى نظام الطائرة الذي يطلق مظلة تخفف من حدة سرعة السقوط، بما يقلل من جروح الأشخاص لدى الاصطدام.

المصدر: وكالات
سقوط طائرة
بلجيكا
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