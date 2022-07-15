إياد نصار.. «في مهب الريح»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يخوض الفنان الأردني إياد نصار بطولة أحداث مسلسله الدرامي الطويل «في مهب الريح»، ويقدم شخصية «يحيي»، الذي يمتلك مكتب للمحاماة، ويسعى جاهداً لمساعدة زميلته «أميرة»، والتي تلعب دورها التونسية هند صبري، في حل قضية زوجها ماجد المصري الذي اُتهم في العديد من قضايا الفساد.

العمل مأخوذ من المسلسل الأميركي «The Good Wife»، في إطار الدراما التشويقية، حول شخصية زوجة صالحة مطيعة ومخلصة لزوجها، الذي يعمل محامياً، لكن ينتهي به الحال في السجن بعد قضايا فساد، مما يجعلها تعود إلى عملها السابق كمحامية للإنفاق على طفليها محاولة استعادة حياتها ونجاحها المهني الذي تركته وتفرغت لتكون زوجة جيدة لزوج لا يستحق تلك التضحية.

العمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات الـ45 حلقة، ومن المقرر عرضه على 3 أجزاء، ومن إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته علي الطيب، وجومانا مراد.

ومن جانب آخر، أعرب إياد عن سعادته برد الفعل الإيجابي تجاه شخصية «جمال فرحات»، والتي جسدها ضمن أحداث مسلسل «وش وضهر»، الذي ينتحل صفة طبيب بشري ويقرر بدء حياة جديدة ويهجر زوجته بعد حصوله على أموال من إحدى العصابات.