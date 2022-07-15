صيف «وجهات دبي».. تجارب استثنائية

دبي (الاتحاد)

وجهات التسوق في دبي، تستقبل الصيف بمجموعة واسعة ومتنوعة من التجارب الاستثنائية والعروض الحصرية والكثير من المفاجآت، وتتصدر وجهة «بلوواترز» الأماكن المفضلة للزيارة خلال هذا الموسم، حيث تقدم باقة رائعة من الفعاليات والأنشطة والتجارب المناسبة للصغار إلى جانب عروض المطاعم التي تلبي أذواق جميع أفراد العائلة.

تستقبل «ذا أوتلت فيليدج» زوارها بتوليفة من عروض التسوق الحصرية وتجارب الترفيه، بما يضمن للجميع أجندة غنية لقضاء أمتع الأوقات في الإمارة.

ويستطيع زوار المكان الأصغر سناً الاستمتاع بالتزلج وسط الغابات الاستوائية، كما يوجد منطقة لعب خاصة بهم تحتضن حوضاً للكرات البلاستيكية، والأرجوحات الصغيرة كما يتمكن الأطفال من تناول المثلجات المجانية والاستمتاع بالعروض والخيارات المتنوعة التي تناسب جميع الأعمار.

ويوفر «ذا لندن بروجكت» لزواره تجربة لندنية الأجواء والطابع مميزة في دبي بما في ذلك المشروبات المميزة، والأجواء الرائعة والطعام الشهي المستوحى من المطبخ البريطاني.

متحف مدام توسو

وينضم متحف مدام توسو لمحطات الترفيه الفريدةِ التي تذخر بها إمارة دبي، ويعد المتحف الأول من نوعهِ في الشرق الأوسط حيث يضم مجسمات شمعية لنجوم من هوليوود وبوليوود وأشهر الشخصيات حول العالم.

ويعد متحفُ «مدام توسو دبي» وجهة مثالية للعائلة للتعرف عن كثب على 60 من مشاهير العالم في جولة واحدة، والتقاط الصور التذكارية مثل احتساء الشاي مع ملكة إنجلترا إلى ركلة الجزاء مع كريستيانو رونالدو، وغيرهم من مشاهير الموضة والأفلام والسياسة والرياضة التي استغرق نحت كل واحد منها نحو 12 أسبوعاً.

ويستقبل المتحف زواره الذين تقل أعمارهم عن ثلاثة أعوام بشكل مجاني.

ويستقبل فندق «سيزرز بالاس» زواره الأطفال ببرنامج «يونغ سيزرز» الحافل بالأنشطة اليومية لإطلاق طاقاتهم وللتعبير عن أنفسهم في إجازة صيفية لا تُنسى.

وتتضمن الأجندة العديد من الأنشطة الصيفية المناسبة لمختلف الفئات العمرية، حيث يمكن للصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات الاستمتاع بالأنشطة الرياضية والترفيهية التي تستمر طوال اليوم مثل الصيد وبناء القلاع الرملية وغيرها الكثير.

ومن المؤكد أن الأطفال من سن 7 إلى 12 عاماً سيحصلون على تجربة صيفية ممتعة مع أنشطة مصممة خصيصاً لتحفيزهم على تطوير مهارات حياتية واجتماعية جديدة، مع دروس من الطبيعة وتزيين الصدف وغيرها، إلى جانب البستنة ودروس الطبخ الصحي بالإضافة إلى ألعاب الواقع الافتراضي والتمارين الرياضية.

«فاميلي فيست برانش»

وتعود عروض «فاميلي فيست برانش» لدى منتجع «سيزرز بالاس دبي» بالمفاجآت المبهجة للأطفال والكبار، ومكافآت «غداء العائلة» الأسبوعية التي تجلب الترفيه بأشكال عديدة مع أجواء رائعة.

يمكن للأطفال أيضًا الاستمتاع بساعات من المرح مع الأسطوري ماجيك فيل، أو اختبار تجارب الطهي بنكهاتهم الخاصة، كما يمكن للأطفال لقاء الشخصيات الكرتونية من ديزني مثل «ميرابل مادريغال».

ويستقبل ROAM club محبي ألعاب الفيديو مع الكثير من الألعاب التفاعلية وألعاب البلاي ستيشن، ويمكن للزوار أيضا تذوق مجموعة من المشروبات والمأكولات العالمية أو حضور العروض الحية على مسرح الرقص للاستمتاع بالأجواء الكلاسيكية والمبهجة.

وتقدم وجهة «بلوواترز» مجموعة واسعة ومتنوعة من التجارب في موسم الصيف دبي، من بينها لقاء مدهش ودانة وعرض مذهل للأضواء من قبل LED Wings Butterflies في الفترة بين 19 و21 أغسطس، مع الاستمتاع بعرض الموسيقى الحية الذي تقدمه عازفة الساكسفون تانيا في الفترة من 15 وإلى 17 يوليو.

وتعد «ذا أوتلت فيليدج» وجهة مثالية لانتقاء الأزياء المميزة من أشهر العلامات التجارية والاستمتاع بتجارب وعروض تسوق أجمل الأزياء بأسعار رائعة، ويمكن اصطحب الأطفال للاستمتاع بفعاليات مفاجآت صيف دبي بما في ذلك مشاهدة شخصيات مدهش ودانة في أجواء مفعمة بالبهجة والمرح.