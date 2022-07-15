القاهرة (الاتحاد)

من المقرر أن يأخذ النجم البريطاني كريستيان بيل استراحة طويلة من هوليوود، بعدما شارك في بطولة عدة أعمال متتالية خلال الفترة الماضية.

كان أحدث أعمال الممثل الحائز جائزة الأوسكار فيلم «ثور: الحب والرعد» المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، وسيتبعه في وقت لاحق من العام الجاري فيلم «أمستردام» للمخرج ديفيد أو راسل، إلا أن بيل يخطط لأخذ استراحة طويلة من صناعة الأفلام.

وقال بيل إنه عادة ما يحتاج إلى قضاء الكثير من الوقت قبل الدخول في عمل آخر لأنه بطيء للغاية، ولا يستطيع الالتزام في عدة أعمال في نفس الوقت، إلا أن الأمور سارت بتلك الطريقة بسبب جائحة «كورونا»، حيث كان عليه الانتقال مباشرة من فيلم إلى آخر مباشرة.

وأوضح بيل، البالغ من العمر 48 عاماً، أن الفيلمين مختلفان تماماً، وأنه قام بعمل كافٍ سيستمر لفترة طويلة، لذلك، قرر التباطؤ في مسيرته التمثيلية والاختفاء لبعض الوقت.

وذكر موقع «1News» النيوزيلاندي، أن فيلم «ثور: الحب والرعد» ينتمي لنوعية أفلام المغامرة المثيرة، وهو تكملة لأجزاء سابقة من سلسلة أفلام «ثور» التي حققت نجاحاً كبيراً، إخراج تايكا وايتيتي، وبطولة كريس هيمسوورث، ناتالي بورتمان، بجانب كريستيان بيل، كجزء من المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي.