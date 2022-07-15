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أميركا وروسيا توقعان اتفاقاً بشأن رحلات محطة الفضاء
رواد فضاء في مركبة متجهة إلى محطة الفضاء الدولية
15 يوليو 2022 19:37

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) ووكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، اليوم الجمعة، إنهما وقعتا اتفاقا لتشارك الرحلات إلى محطة الفضاء الدولية.
ويسمح الاتفاق لرواد الفضاء الروس باستخدام مركبة فضاء أميركية الصنع كما يسمح لرواد الفضاء الأميركيين باستخدام مركبة "سويوز" الروسية.وقالت روسكوسموس، في بيان، إن "الاتفاق يصب في مصلحة روسيا والولايات المتحدة وسيعزز تطوير التعاون في إطار برنامج محطة الفضاء الدولية". 
وأضافت أن الاتفاق سيسهل "استكشاف الفضاء الخارجي لاستخدامه في أغراض سلمية".
وقالت ناسا إن أول رحلة مشتركة بموجب الاتفاق الجديد ستبدأ في سبتمبر المقبل وسينطلق رائد الفضاء الأميركي فرانك روبيو ورائدا الفضاء الروسيان سيرجي بروكوبييف ودميتري بيتيلين إلى محطة الفضاء من قاعدة "بايكونور" في كازاخستان.
وعلى الجانب الآخر، ستنضم رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا إلى رائدي فضاء أميركيين وآخر ياباني في رحلة على متن الكبسولة "كرو دراجون" إلى المحطة المدارية انطلاقا من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في ولاية فلوريدا الأميركية.

المصدر: رويترز
محطة الفضاء الدولية
اتفاق
رواد الفضاء
ناسا
وكالة ناسا
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