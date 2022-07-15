نسرين درزي (أبوظبي)



أن تلتقي بأبطالك المفضلين من عالم «مارڨل أڨنجرز» لدى زيارتك العاصمة الفرنسية، وأن تشارك معهم في مشهد تمثيلي أو لقطة تصويرية، لم يعد مجرَّد حلم، وإنما بات ممكناً، ويدخل بعد أيام قليلة حيِّز التنفيذ.

ففي خطوة رائدة بعالم الترفيه المتخصِّص يترقبها عشاق الأبطال الخارقين من مختلف بقاع الأرض، يفتتح عالم «مارڨل أڨنجرز» الأول من نوعه في أوروبا، أبوابه في مجمَّع «ديزني لاند باريس» يوم الأربعاء 20 يوليو الجاري، ليصبح الوجهة المميزة التي يتوق الكبار والصغار إلى زيارتها لطبع ذكرياتهم فيها.

مبادرة ضخمة

تأتي هذه الانطلاقة الجديدة ضمن متنزه «استوديوهات والت ديزني» بالتزامن مع الاحتفال بمرور 30 عاماً على افتتاح «ديزني لاند باريس»، الذي يشهد باقة فعاليات تضاف إلى قائمة ألعابه ومرافقه الشهيرة. وهنا يحتفي ملايين الزوار يومياً ممن حجزوا تذاكرهم مسبقاً، بتظاهرة فنية إبداعية لم يسبق لها مثيل على هذا النحو التشويقي من قبل، وسط تجارب مغامرات متفرِّدة تقدمها في لوحات حية باقة من أقوى الأبطال الخارقين.

ويبصر عالم «مارڨل» النور في سابقة نوعية بأوروبا تماشياً مع الخطة الطموحة لتطوير وتوسيع متنزه «استوديوهات والت ديزني» في باريس، كمبادرة ضخمة تُضاف إلى سجله التاريخي. إذ يتيح لعشاقه الاستمتاع بالكثير من المفاجآت ولقاءات لا تُنسى مع الأبطال الخارقين، الذين يظهرون فجأة في الساحات والممرات ومن على أسطح المباني، لتقديم عروض حية تلهم الزوار وتدعوهم إلى الإبحار في هذا العالم الخيالي الذي يحتاج إلى المزيد من قوى الإنقاذ.

بالصور.. «مارفل أفنجرز» يدخل عالم الترفيه الفرنسي

جيل جديد

ويتحدث مبروك ريغويغي مدير المشاريع الترفيهية في مجمَّع «مارڨل كامبس»، عن هذه الخطوة البارزة في قطاع صناعة الأبطال الخارقين، وجعلهم أقرب إلى الحقيقة من الخيال. ويورد أنه بالإضاءة على «مارڨل أڨنجرز»، فهو عالم أُعيد تصميمه بالكامل لاكتشاف جيل جديد من الأبطال وتدريبهم في المجمَّع الخاص ضمن «ديزني لاند باريس»، على مساحة شاسعة تنتشر فيها الاستديوهات المتخصصة حيث يجد الهواة والمحترفون كل ما يحلمون به ويسعون إلى تطبيقه. وتتمحور الفعاليات الآسرة التي تستوقف الجميع، حول الانضمام إلى فريق «أڨنجرز» وحلفائه في مختلف أنحاء الأرض، حيث يحظى الجميع بفرصة نسج شبكات العناكب والتحليق في الفضاء مع «آيرون مان» و«كابتن مارڨل»، وارتداء البدلات الخارقة والتزوّد بالطاقة تماماً كما يفعل الأبطال الخارقون.

جلسات تصوير

لا تقتصر مناطق الإبهار في الوجهة الاستثنائية المستحدثة ضمن «ديزني لاند باريس» على المسارح المفتوحة التي تشهد لوحات عروض حية يقدمها فريق «أڨنجرز»، وإنما تشتمل أيضاً على منطقتين مليئتين بالتشويق و«بوتيك حصري» ومجموعة مطاعم عصرية، مستوحاة بالكامل من عالم «مارڨل». وتمتد التجربة السياحية الشاملة، من مجمَّع «مارڨل أڨنجرز» وحتى فندق «ديزني نيويورك – ذي آرت أوڨ مارڨل»، الذي خضع لعملية تجديد كاملة وإضافات فنية تخاطب روح «مارڨل».

ويذكر بيلار هاميل مدير عام «ديزني نيويورك – ذي آرت أوڨ مارڨل» أن صناعة الترفيه في فرنسا، لطالما كانت السباقة في عوامل الإبهار على المستوى الأوروبي، وقد تم تتويجها بافتتاح «ديزني لاند باريس» عام 1982. ويقول: احتفالاً بمرور 30 عاماً على هذا الصرح الترفيهي عالمي المستوى، كان لابد من انطلاقة جديدة وآسرة في آن. تمثلت في ضم عالم «مارڨل أڨنجرز» إلى مفهوم التسلية الراقية جنباً إلى جنب مع تجارب إقامة فندقية تحاكي طريقة عيش الأبطال الخارقين، ومن بينهم «سبايدر مان» و«آيرون مان» و«دورا ميلاج» و«بلاك ويدو». ومن البديهي أن يلتقي النزلاء يومياً بأبطالهم المفضَّلين، والذين يتبدلون يومياً وعلى مدار السنة، ويحجزون معهم جلسات تصوير حية في الاستديو الذي تم إنشاؤه خصيصاً لهم، بلا معرفة مسبقة بأجندة تحركاتهم. وأكثر من ذلك يشعر النزلاء الصغار بأنهم محاطون بالأبطال الخارقين أينما اتجهوا، ولا سيما أن صورهم العملاقة موزعة بين الطوابق وعلى جدران الغرف، ما يمنح كل وحدة ضيافة لمسات خاصة تميزها.

بالصور.. «مارفل أفنجرز» يدخل عالم الترفيه الفرنسي

جيل جديد

بالعودة إلى تاريخ عالم «أڨنجرز» الذي أبهر الأجيال على مر السنين، فقد عمل توني ستارك على إنشاء «مارڨل» بنفسه لاكتشاف جيل جديد من الأبطال الخارقين وتدريبهم. ومع الافتتاح المرتقب في 20 يوليو الجاري، سيتاح للمرة الأولى على الإطلاق، الانضمام إلى فريق «أڨنجرز» في مغامرات حية.

وللوفاء بهذا الوعد، تعاونت فرق عمل «والت ديزني إيماجنيرينج» في باريس وحول العالم بشكل وثيق مع الفرق التي بعثت الحياة في أفلام «أڨنجرز» والمسلسلات التلفزيونية والقصص المصوَّرة. وقامت هذه الفرق مجتمعة بتصميم وإنشاء مكان جديد بالكامل في أكوان «مارڨل» المتعددة والذي ينمّي التفاعل الحي مع البطل الخارق الذي نشعر فيه بداخلنا.

وهكذا سيكون الزوار من عشاق «مارڨل» أو ممن يزورون هذا العالم للمرة الأولى، بمثابة مرشَّحين جاهزين ليحذوا حذو الأبطال الخارقين في رحلة بطولية خاصة بهم.

بالصور.. «مارفل أفنجرز» يدخل عالم الترفيه الفرنسي

عيش الأحلام

عند التخطيط لزيارة مركز التدريب في مجمع «مارڨل أڨنجرز»، المبنى الجديد المخصَّص حصراً في مجمَّع «ديزني لاند باريس»، يجب أن يضع أفراد العائلة في الحسبان أن كلاً منهم سيلعب دوراً يناسبه، ويتقمّص شخصية لطالما أبهرته وحلم بها من قبل، وقد حان الوقت هنا لعيشها في الحقيقة. وسيكون متاحاً مساعدة «سبايدرمان» في مهمته عبر نسج شبكة عنكبوت باستخدام المعصم، وكذلك إنقاذ الكون بسرعة فائقة برفقة «آيرون مان» و«كابتن مارڨل»، والتدرّب مع «أوكوي» و«دورا ميلاج»، ومشاهدة «بلاك ويدو» في مواجهة قوى الشر، والرقص مع «جارديانز أوڨ ذي جالاكسي»، وسواها الكثير.

بالصور.. «مارفل أفنجرز» يدخل عالم الترفيه الفرنسي

لقاء مع الأبطال

وللمرة الأولى على الإطلاق في متنزهات «ديزني» حول العالم، يمكن للزوار من مختلف الأعمار الاستمتاع بفيديوهات حيوية مصوَّرة باستخدام تقنية خاصة لتجميد إطار الصورة، وذلك عبر خدمة «ديزني فوتوباس» التي تستفيد من وجود 27 كاميرا جاهزة لالتقاط لحظات التشويق في أرجاء المجمّع. وتتيح الفيديوهات تحويل لقاءات الزوار مع «كابتن مارڨل» أو «آيرون مان» إلى لحظات مصوَّرة لا تُنسى، ويمكن حجز هذه اللقاءات الخاصة مسبقاً عبر التطبيق على الهاتف المحمول.

وبذلك، يستطيع عشاق عالم «مارڨل» اللقاء بأبطالهم المفضلين في الأماكن المفتوحة طوال فترة تواجدهم في مجمّع الألعاب، والحصول على فرصة التدرّب مع حماة «بلاك بانثر» المخلصين و«دورا ميلاج»، واكتساب مهارات جديدة من محاربي «واكاندا» ومعرفة المزيد عن فريق الحرس الملكي المميز.

بالصور.. «مارفل أفنجرز» يدخل عالم الترفيه الفرنسي

إنقاذ الكون

تفاصيل كثيرة، اهتم بها القائمون على «مارڨل أڨنجرز»، ويمكن ملاحظتها في الوجهة بمجرد عبور البوابة الرئيسة ضمن «استوديوهات والت ديزني»، حيث المكان ينبض بالحيوية والعصرية. وهنا تسكن المكان فكرة أزلية تتلخص في أن إنقاذ الكون تجربة ممتعة، ومن الجميل المشاركة فيها.

والبداية مع فرصة اختبار أفضل الخطوات والحركات الراقصة المليئة بالتفاعل مع «ستار لورد» و«جامورا» من سلسلة «جارديانز أوڨ ذي جالاكسي»، وكذلك الأمر مع مصادفة أحد الأبطال الخارقين، وهم يتوسطون الباحات الخارجية بانتظار التقاط الصور التذكارية مع الحضور.

بالصور.. «مارفل أفنجرز» يدخل عالم الترفيه الفرنسي

المساعِدة «فرايدرز»

أما المساعِدة الافتراضية الشهيرة القائمة على الذكاء الاصطناعي F.R.I.D.A.Y.، والتي صمّمها توني ستارك بنفسه، فسوف تكون حاضرة لمراقبة ما يحدث والتفاعل مع أقوى الأبطال الخارقين على وجه الأرض. وسيجري تحميلها على واجهة مبنى «أڨنجرز أسيمبل: فلايت فورس»، وهو المقرّ الرئيس لأبطال «أڨنجرز»، حيث ترحّب بعشاق هذا العالم وتحميه من أي تهديدات وتعلن عن وصول الأبطال ومغادرتهم. وسوف تتواجد F.R.I.D.A.Y. حصراً في مجمَّع «ديزني لاند باريس».

ولمزيد من الحماس، سيتمكن الراغبون بالانضمام إلى فريق «أڨنجرز» من ارتداء بدلات أبطالهم المفضَّلين عبر تجربة تسوّق حصرية، ومدّ أنفسهم بالطاقة اللازمة عبر تناول الأطعمة والحلويات اللذيذة في مطعمي «بي واي إم» و«ستارك فاكتوري» وسواهما.