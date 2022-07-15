بالصور.. «تراث الإمارات» يشارك في مهرجان ليوا للرطب

يشارك نادي تراث الإمارات في فعاليات النسخة 16 من مهرجان ليوا للرطب، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية - أبوظبي، وذلك في الفترة من 16 - 24 يوليو الجاري بمدينة ليوا في منطقة الظفرة.ونوه سعيد بن علي المناعي مدير إدارة الأنشطة، بأن نادي تراث الإمارات من أقدم المؤسسات والجهات التي تشارك بانتظام في المهرجانات التراثية المختلفة، وقال إن للنادي حضوراً مشهوداً وبصمة مميزة تظهر في مشاركته السنوية بمهرجان ليوا للرطب، حيث يمثل جناح النادي نقطة ثقل تجذب إليها الزوار للتعرف على تراث الدولة.

وأوضح المناعي أن من ضمن الورش الحرفية المتنوعة لجناح النادي تأتي ورشة سف الخوص، التي تعكس الاستخدام الأمثل لمشتقات النخيل من الخوص وتحويلها إلى تحف فنية وأدوات يومية كان يستخدمها الآباء والأجداد، كما ستكون هناك ورشة لتعليم الربابة لأبناء منطقة ليوا، إضافة إلى مجلس تراثي يجسد تفاصيل الكرم والضيافة الإماراتية الأصيلة.

وأشارت فاطمة المنصوري مديرة إدارة مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي، إلى أن المشاركة في المهرجان، تأتي تأكيداً على حضور نادي تراث الإمارات الدائم في المناسبات والفعاليات التراثية بالدولة، مشيرة إلى تميز مشاركات النادي في الدورات السابقة لمهرجان ليوا للرطب بما قدمه من سياق معرفي للتراث الإماراتي كان مثار اهتمام زوار المهرجان.

وأشارت المنصوري إلى أن الجناح سيضم معرضاً لإصدارات نادي تراث الإمارات من الكتب، بالتركيز على الإصدارات التي تتحدث عن النخيل والتمر، ومنها «أطلس أصناف نخيل التمر في دولة الإمارات العربية المتحدة» تأليف حسام غالب (6 أجزاء)، وكتاب «نخيل التمر كعلم وثقافة وتراث» تأليف الدكتور كريم محمد فرج، وإصدارات تغطي جوانب عدة من تراث وتاريخ الدولة ودواوين الشعر النبطي.

ونوهت إلى تنظيم محاضرتين ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمشاركة جناح النادي في المهرجان، الأولى بعنوان «الأهازيج الشعبية المرتبطة بتراث النخيل» ويقدمها جميع الظنحاني في 18 يوليو الجاري الساعة 6:00 مساءً، والمحاضرة الثانية بعنوان «نخيل التمر في كتابات الرحالة» يقدمها الدكتور علي عفيفي، ويحاوره عماد سعد رئيس شبكة بيئة أبوظبي، وذلك في 20 يوليو الساعة 11:00 صياحاً.