عودة مهرجان قرطاج بعد سنتين من الغياب

افتتحت، الخميس، الدورة الـ56 لمهرجان قرطاج الدولي في تونس بعد غياب دام سنتين بسبب القيود التي فُرضت لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19.

وخصص حفل الافتتاح لعرض الكوميديا الموسيقية والمسرحية «عشّاق الدنيا» وهي في الأصل مجموعة من الأغاني والمعزوفات الموسيقية الشعبية من فترة التسعينيات والتي كانت موضوع مسلسل درامي رمضاني وأعاد مخرجها عبد الحميد بوشناق تصورها كعرض يشارك فيه عازفون وممثلون على خشبة المسرح.

وتحمل دورة هذا العام شعار «رجعنا نتنفس فنّاً».

وعلى قائمة البرنامج، الذي يضم 33 عرضا بين الموسيقى والمسرح والاستعراض، يحيي فنانون سهرات في المسرح الأثري الروماني الذي يتسع لنحو 12 ألف متفرج.

فضلا عن ذلك، يشارك الفنان العالمي الإيفواري ألفا بلوندي بحفل ويقدم مجموعة من أغاني الريغي.

وقال مدير المهرجان كمال الفرجاني، في تصريحات إعلامية: إن تنظيم هذه الدورة يمثل «تحديّا».

وتتواصل عروض المهرجان حتى 20 أغسطس المقبل.

المصدر: آ ف ب