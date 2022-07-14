السبت 16 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
عودة مهرجان قرطاج بعد سنتين من الغياب
إعلان مهرجان قرطاج الدولي
15 يوليو 2022 00:56

افتتحت، الخميس، الدورة الـ56 لمهرجان قرطاج الدولي في تونس بعد غياب دام سنتين بسبب القيود التي فُرضت لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19.
وخصص حفل الافتتاح لعرض الكوميديا الموسيقية والمسرحية «عشّاق الدنيا» وهي في الأصل مجموعة من الأغاني والمعزوفات الموسيقية الشعبية من فترة التسعينيات والتي كانت موضوع مسلسل درامي رمضاني وأعاد مخرجها عبد الحميد بوشناق تصورها كعرض يشارك فيه عازفون وممثلون على خشبة المسرح.
وتحمل دورة هذا العام شعار «رجعنا نتنفس فنّاً».
وعلى قائمة البرنامج، الذي يضم 33 عرضا بين الموسيقى والمسرح والاستعراض، يحيي فنانون سهرات في المسرح الأثري الروماني الذي يتسع لنحو 12 ألف متفرج.
فضلا عن ذلك، يشارك الفنان العالمي الإيفواري ألفا بلوندي بحفل ويقدم مجموعة من أغاني الريغي.
وقال مدير المهرجان كمال الفرجاني، في تصريحات إعلامية: إن تنظيم هذه الدورة يمثل «تحديّا».
وتتواصل عروض المهرجان حتى 20 أغسطس المقبل.

المصدر: آ ف ب
مهرجان قرطاج الدولي
تونس
آخر الأخبار
محمد بن سلمان يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الأميركي
عربي ودولي
محمد بن سلمان يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الأميركي
16 يوليو 2022
الكونجرس الأميركي سينظر في مشروع قانون لحظر أسلحة هجومية
عربي ودولي
الكونجرس الأميركي سينظر في مشروع قانون لحظر أسلحة هجومية
اليوم 23:55
فيروس كورونا
دنيا
دراسة حول أسباب خطورة متحور دلتا من فيروس كورونا
اليوم 23:43
كريس تومسون
الرياضي
التأشيرة تحرم تومسون من «مونديال القوى»
اليوم 23:30
أنتويرب يضم ألدرفيريلد
الرياضي
أنتويرب يضم ألدرفيريلد
اليوم 23:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©