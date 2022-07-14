فيسبوك تختبر ميزة جديدة

قالت شركة "ميتا بلاتفورمز"، اليوم الخميس، إن شبكتها للتواصل الاجتماعي "فيسبوك" تختبر طرقا للسماح للمستخدمين بأن يكون لكل منهم ملفات شخصية متعددة.

ويعد ذلك تحولا كبيرا عن مطلب حافظت عليه الشركة منذ بدايتها بأن يعرف كل مستخدم نفسه "بالاسم الحقيقي".

وقالت الشركة، في بيان، إن تغيير المنتج "سيساعد الناس على بناء خبراتهم بحسب اهتمامتهم وعلاقاتهم".

وجاء في البيان أنه سيتم ربط هذه الملفات الإضافية بحساب واحد لكل مستخدم وستستمر الشركة في مطالبة كل مستخدم بأن يكون له حساب واحد فقط.

المصدر: رويترز