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«فيجا سي» الأوروبي إلى الفضاء
«فيجا سي» الأوروبي إلى الفضاء
15 يوليو 2022 02:30

(وكالات)

أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية صاروخها الجديد «فيجا سي» من قاعدة غويانا الفرنسية بأميركا الجنوبية، لتوصيل 7 أقمار صناعية من إيطاليا وسلوفينيا وفرنسا إلى الفضاء، ويختبر أكبرها نظرية النسبية العامة لأينشتاين، ويقول جورجيو ساكوتشيا رئيس وكالة الفضاء الإيطالية: نرى في هذه الرحلة مرحلة أولى لإطلاق جيل جديد من الصواريخ الأوروبية وبداية لتعزيز دور أوروبا في النقل الفضائي. ويعتبر «فيجا سي» تحسيناً لمركبة «فيجا» القديمة التي طرحت عام 2012، ويأمل مصممو الصاروخ الرفيع نسبياً، أن يضيف مزيداً من المرونة للعمليات التشغيلية وتخفيض التكلفة وتلبية متطلبات مشغلي الأقمار الصناعية، حيث يتميز «فيجا سي» بالقدرة على الطيران بحمولة كبيرة ورفع عشرات الأقمار الصناعية الصغيرة.

الفضاء
وكالة الفضاء الأوروبية
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