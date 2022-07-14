لأول مرة.. «أحدب نوتردام» في برودواي

نيويورك (أ ف ب)

بعد أكثر من عقدين على إطلاق عروضها في فرنسا، حطت مسرحية «أحدب نوتردام» رحالها للمرة الأولى على خشبات برودواي في نيويورك، وفي نهاية مغامرات إسميرالدا التي تؤدي دورها المغنية اللبنانية هبة طوجي، والأحدب كازيمودو الذي يجسده أنجيلو ديل فيكيو، صفق جمهور مسرح ديفيد هـ. كوخ في مركز لينكولن العريق، طويلاً للفرقة المسرحية والأوركسترا، ومنذ إطلاقها سنة 1998 جالت المسرحية الاستعراضية المقتبسة من رواية الكاتب الفرنسي فيكتور هوغو، في 23 بلداً وقُدمت بتسع لغات، وتابع جمهور نيويورك العرض بالفرنسية مع ترجمة إلى الإنجليزية على شاشات كبيرة.