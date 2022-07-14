«أمازون» تشارك في تجربة سريرية لتطوير لقاح ضد السرطان

نيويورك (أ ف ب)

تشارك مجموعة «أمازون» في تجربة سريرية على لقاح ضد سرطان الثدي والجلد، بالتعاون مع مركز «فريد هاتشينسون كانسر سنتر»، في سياتل بولاية واشنطن الأميركية، بحسب وثيقة تنظيمية نشرها موقع حكومي أميركي، وتنص الوثيقة على أن البحوث تشمل 20 شخصاً وتنتهي في نوفمبر 2023، وأوضحت «أمازون» أنها تقدم في إطار هذه الشراكة «خبرتها العلمية» على صعيد «التلقين الآلي»، وأوضح ناطق باسم «أمازون» أن هذا المسار «سيكون طويلاً وسيمتد على سنوات عدة»، مضيفاً: «إذا ما تقدم الأمر أكثر، سنكون منفتحين على العمل مع منظمات أخرى في مجال الصحة وعلوم الحياة».