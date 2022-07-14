لطيفة الشحي.. عاشقة «الباراموتور»

هناء الحمادي (أبوظبي)

منذ صغرها ولطيفة الشحي عضو في العديد من الفرق الرياضية، فهي تعشق المغامرة والاستكشاف. ومن حبها للتميز حقّقت تفرّداً لكونها شابة إماراتية تتخصص في مجال طيران الـ «باراموتور» في الدولة. وكان ذلك خلال فترة الحجر الصحي مع بداية أزمة كورونا، عندما فكرت في خوض مغامرة مختلفة، وبالصدفة لفت انتباهها على «إنستجرام» منشوراً لنادي مغامرات «باراموتور»، قرأته فأُعجبت بفكرته ومنه كانت البداية.

تقول لطيفة: النادي يقدم تدريباً احترافياً لطياري الـ «باراموتور» من القسم الأول للمبتدئين إلى الدرجات العليا للتخرج. وقد أثار فضولي أن أي شخص يتراوح عمره بين 16 و75 عاماً، ويتمتع بصحة جيدة، يمكنه الانضمام إلى النادي وتحقيق حلم الطيران. فاتخذت قرار الانضمام إليه لاستكشاف هذه الرياضة التي تُعتبر من أشكال الطيران الخفيف.

وتضيف: بعد التحاقي بالنادي، خضعت إلى عدد من التقييمات والتمارين المتعلقة بقواعد الطيران، وكيفية التعامل مع الطقس واستخدام الطائرات الشراعية. وبعدما تمكنت من الحصول على رخصة الإمارات عام 2020، أردت تطوير مهاراتي وسعيت للحصول على رخصة APPI عام 2021.

خارج المألوف

البحث عن شئ مختلف وخارج المألوف هو ما دفع لطيفة الشحي إلى الالتحاق بهذه الرياضة فهي تهوى المغامرات والتحديات. وتصف شعورها وهي تحلق فوق الرمال الذهبية لصحراء الإمارات قائلة: في كل مرة أرتفع إلى أعلى تأخذني المناظر وتخطف أنفاسي، وتمنحني دفعة من الطاقة الإيجابية. إنه شعور لا يوصف، كالحلم في الصباحات الباردة، وإذا جاز لي وصف هذا الشعور بكلمة واحدة، فهي الحرية.

وتضيف: وأنت محلق في السماء، تعيش الحرية الحقيقية التي لا مثيل لها، ترى العالم من منظور مختلف، وتندهش بجمال طبيعة الإمارات.

دعم الأسرة

تشعر لطيفة الشحي بالسعادة والفخر لكون أسرتها الداعم الأول لها. وتقول: بتشجيع من أهلي، تعلمت أنه لا مكان للمستحيل في الحياة، وأن العمل هو السبيل الأمثل لتحقيق الأحلام. أميل إلى خوض المغامرات منذ سن مبكرة، وأحب استكشاف التجارب الجديدة والمثيرة في التعليم والرياضة.

رخصة القفز

بعد نجاحها في نيل رخصة «باراموتور» APPI، تطمح لطيفة للمضي قدماً في هذه الرياضة عبر منح تجربتها بعداً دولياً. والتحدي المقبل هو مواصلة العمل الجاد لنيل رخصة القفز بالمظلات، ورخصة الطيران الشراعي، لتتمكن من السفر حول العالم طوال العام. وتسعى إلى استكشاف سحب المجالات الجوية العالمية مثل إسبانيا وأيسلندا ومصر وسواها من الدول. وتتمنى أن تساهم في تشكيل فريق نسائي لـ «الباراموتور» بجمعه شغف المغامرة والطيران.

نجاحات

لطيفة الشحي مديرة قسم إدارة البيانات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة زايد، والماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الكندية. أنهت برنامج «حوكمة الذكاء الاصطناعي» في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والتحقت في برنامج «قيادات حكومة الإمارات». وهي عضو في مجموعة العمل العالمية للبيانات الضخمة التابع للأمم المتحدة، وعضو في فرع الإمارات لجامعة التفرد، وممثل الإمارات في لجنة ISI للنساء في الإحصاء.