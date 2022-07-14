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4 حقائق عن فيكتوريا بيكهام!
فيكتوريا بيكهام
15 يوليو 2022 02:31

القاهرة (الاتحاد)

فيكتوريا بيكهام زوجة نجم كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام، من عائلة مشهورة في صناعة الترفيه، وعملت عارضة أزياء. المزيد من الحقائق الخفية عنها نشرها موقع The Things الكندي:
1: عانت من حب الشباب الشديد طوال حياتها، ما جعلها وحيدة في طفولتها، وتستخدم الكثير من الماكياج لتغطية البقع.
2: كانت ضمن فرقة غنائية من 3 فتيات وصبيان عندما شاهدت إعلاناً لـ «سبايس جيرلز»، فتركت مجموعتها فوراً وانضمت إلى الفرقة الأشهر.
3: عملت في وظائف يومية عادية اعتبرتها الأفضل في ذلك الوقت، بينها بائعة في متجر متعدد الأقسام وتحديداً في قسم العطور.
4: عانت من البدانة خلال مراهقتها، وعندما انضمت إلى «سبايس جيرلز» شجعتها زميلتها على تناول الخضروات والركض لفقدان الوزن الزائد.

فيكتوريا بيكهام
ديفيد بيكهام
سبايس جيرلز
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