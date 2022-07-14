4 حقائق عن فيكتوريا بيكهام!

القاهرة (الاتحاد)

فيكتوريا بيكهام زوجة نجم كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام، من عائلة مشهورة في صناعة الترفيه، وعملت عارضة أزياء. المزيد من الحقائق الخفية عنها نشرها موقع The Things الكندي:

1: عانت من حب الشباب الشديد طوال حياتها، ما جعلها وحيدة في طفولتها، وتستخدم الكثير من الماكياج لتغطية البقع.

2: كانت ضمن فرقة غنائية من 3 فتيات وصبيان عندما شاهدت إعلاناً لـ «سبايس جيرلز»، فتركت مجموعتها فوراً وانضمت إلى الفرقة الأشهر.

3: عملت في وظائف يومية عادية اعتبرتها الأفضل في ذلك الوقت، بينها بائعة في متجر متعدد الأقسام وتحديداً في قسم العطور.

4: عانت من البدانة خلال مراهقتها، وعندما انضمت إلى «سبايس جيرلز» شجعتها زميلتها على تناول الخضروات والركض لفقدان الوزن الزائد.