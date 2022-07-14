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صور.. اكتشاف لوحة نادرة للرسام فان جوخ
فرانسس فول، أمينة المتحف تحمل لوحة "بورتريه قروية" وبجانبها على الشاشة اللوحة الأصلية الموجودة تحتها
14 يوليو 2022 21:04

عثر متحف اسكتلندي على رسم بورتريه ذاتي لفنسنت فان جوخ في الجهة الخلفية للوحة أخرى أنجزها الرسام الهولندي الشهير. 
ووصف القائمون على الموقع، اليوم الخميس، هذا الاكتشاف بأنه "نادر للغاية".
حصل هذا الاكتشاف "المذهل" بعد دراسة بالأشعة السينية للوحة "بورتريه قروية" التي أنجزها فان جوخ سنة 1885، قبل معرض مخصص للانطباعية في مدينة إدنبره.

  • فرانسس فول، أمينة المتحف بجانب لوحة
    فرانسس فول، أمينة المتحف بجانب لوحة "بورتريه قروية" التي تختبئ تحتها لوحة بورتريه الرسام

واكتُشف البورتريه على جهة العمل الخلفية، مغطى بطبقات من الغراء والكرتون أضيفت على ما يبدو قبل معرض في مطلع القرن العشرين.
وتوضح فرانسس فول، أمينة متحف "ناشونال غاليريز أوف سكوتلاند" أن "مثل هذه اللحظات أمر نادر للغاية"، مضيفة "اكشتفنا عملا غير معروف لفنسنت فان جوخ، أحد أهم الفنانين وأكثرهم شعبية في العالم".
يُعرف عن فان جوخ إعادة استخدامه للوحات بهدف توفير المال.

  • رسم بورتريه فان جوخ المختبئ تحت لوحة
    رسم بورتريه فان جوخ الذاتي المختبئ تحت لوحة "بورتريه قروية"

ويُظهر رسم البورتريه الذاتي رجلا ملتحيا معتمرا قبعة مع وشاح حول الرقبة. ويمكن بوضوح رؤية الأذن اليسرى التي قطعها الرسام سنة 1888.
وخلال المعرض الذي يقام بين 30 يوليو و13 نوفمبر، يمكن للزائرين رؤية الرسم الذي أعيد إنتاجه بواسطة التصوير الشعاعي.
ويبحث المتحف الاسكتلندي حاليا عن طريقة لإزالة الغراء وفصل العملين من دون إلحاق الأذى بهما.

المصدر: آ ف ب
فنسنت فان غوخ
فنسنت فان جوخ
لوحة
بورتريه
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