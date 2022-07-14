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ميزة من «تيك توك» تقيّد مشاهدة الصغار
ميزة من «تيك توك» تقيّد مشاهدة الصغار
14 يوليو 2022 12:28

أعلنت منصة تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة عن إطلاقها قريباً ميزة جديدة تقلل إتاحة مقاطع الفيديو التي تتناول «مواضيع دقيقة أو موجهة إلى جمهور من البالغين» لمستخدميها من أعمار صغيرة.
وقالت تيك توك في بيان: «نعمل على إنشاء نظام جديد لتصنيف المحتوى استناداً إلى نوع المواضيع من حيث تناسبها مع الأعمار».
وأضافت: «سنبدأ في الأسابيع المقبلة طرح نسخة أولى تجنّب إتاحة المحتوى الذي يتضمن مواضيع خاصة بالبالغين أمام المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة».
وتابعت: «عندما نحدد مقطع فيديو يتضمّن مواضيع دقيقة أو مخصصة لجمهور بالغ كالمشاهد الخيالية المخيفة جداً أو غير المناسبة للصغار، سيُصنّف على أنه للبالغين بهدف منع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من مشاهدته».
وأشارت المنصة كذلك إلى أنها تختبر خاصية من شأنها الحد من مقاطع الفيديو المرتبطة بالموضوع نفسه والمقترحة للمستخدمين والتي قد تمثّل مشاهدة المجموعة الكاملة منها مشكلة.
وذكرت تيك توك أنها تطوّر خاصية فرز جديدة تتيح للمستخدمين تحديد مقاطع الفيديو التي لا يريدون أن تظهر على صفحتهم من خلال ربطها بكلمات مفاتيح.

المصدر: وكالات
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