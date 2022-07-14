صدور العدد 186 من «شاعر المليون»

أبوظبي (الاتحاد)

صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، العدد 186 من مجلة شاعر المليون، واشتمل على موضوعات واستطلاعات تناولت مواضيع ثرية ومتنوعة.

وواكبت افتتاحية العدد الاحتفال بيوم البيئة العالمي، وغرس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لشجرة «الغاف»، وإظهار المكانة التاريخية والاجتماعية لـ «الغاف»، إلى جانب مكانتها الوجدانية في نفوس أبناء الإمارات كونها سردية كتبها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، بالجهد والتعب والحلم، وهو يستمع من حفيف أغصانها لما اختزنته من حكايات الأرض والناس.

وتحت عنوان «الغاف شجرة البيئة ورمز التراث»، وصف عدد من شعراء الإمارات في أبيات جزلة ومعبرة، رمزية التسامح والتراث والهوية الوطنية التي تمثلها هذه الشجرة المتأصل حبها في القلوب والنفوس.

وفي استطلاع موسّع تحدث نجوم إماراتيون من برنامج «شاعر المليون» في مواسمه السابقة، وما أضافه لهم من حيث الحضور والإنجازات والتألق على الساحة الشعرية الخليجية، والمسؤولية التي حمّلهم إياها لتقديم أفضل القصائد، كما أوجد لهم أرضية خصبة للانتشار وتعريف الجمهور بأسمائهم.

وفي استطلاع آخر شارك عدد من الشعراء في الحديث عن حضورهم لمعارض الكتب ودورها الثقافي وقدرتها على الإلهام، كونها منصة لعدد من الفعاليات الثقافية والفنية بما في ذلك الأمسيات الشعرية، وباعتبار هذه المعارض فرصة ملهمة وثرية بالنسبة لهم، كونها تتيح لهم المجال للمشاركة في الفعاليات الثقافية المتنوعة.

وضمّ العدد حوارات مع مجموعة من شعراء النبطي والفصيح تحدثوا فيها عن تجاربهم ونجاحاتهم والجديد من إصداراتهم الشعرية، وفي زاوية «فيسبوك» أفرد العدد مساحة للحديث عن صفحة الشاعر المغربي عمر الراجي، نجم الموسم التاسع من أمير الشعراء، وتمت إعادة نشر عدد من الأبيات الشعرية المتميزة لنجوم مسرح شاطئ الراحة في زاوية «تويتر»، إضافة إلى عدد من المقالات النقدية لكل من الدكتور خالد الوغلاني، والدكتورة نيفين طينة، والدكتورة خلود بناصر.

كما ضم مجموعة من الأخبار الخاصة بإصدارات الأكاديمية واختتام موسمها الدراسي، وخبر «مركز أبوظبي للغة العربية يؤكد أهمية الترجمة في نقل المعارف بين الشعوب»، بالإضافة إلى التقرير نصف السنوي للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، الذي جاء على ذكر عدد من الفعاليات الثقافية والتراثية الكبرى، أبرزها مهرجانان تراثيان «الظفرة للتراث» و«الظفرة البحري»، وبطولتان لصيد الكنعد «المغيرة» و«الظفرة الختامي»، وبرنامجان بُثا على الهواء مباشرة «شاعر المليون» و«الشارة»، وإصدارات جديدة لمجلتي «شاعر المليون» و«شواطئ»، وعدد من الإصدارات الجديدة لأكاديمية الشعر، وانطلاق الموسم الدراسي الأكاديمي الماضي، إضافة إلى مشاركات متنوعة للأكاديمية في معارض الكتب.