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«زايد الإنسانية» تحتفل بنجاح برنامج الحج
«زايد الإنسانية» تحتفل بنجاح برنامج الحج
14 يوليو 2022 11:57

أبوظبي (الاتحاد) 

عاد إلى أرض الإمارات حجاج برنامج زايد للحج الذي نظمته مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، وقد أدوا مناسكهم كاملة بسهولة ويسر ترافقهم بعثة المؤسسة الإدارية برئاسة حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام المؤسسة.
وتمت مرافقتهم ورعايتهم في كل أركان المناسك منذ لحظة مغادرة مطار أبوظبي إلى مكة المكرمة، وأدوا عمرتهم وحجهم، وفي منى وعلى صعيد عرفات ومزدلفة، وقد حظي هذا الموسم بكل توفيق ونجاح، نظراً للاهتمام البالغ والمتابعة المنظمة في خطة البرنامج.وصرح ابن كردوس قائلاً: تم ولله الحمد تنفيذ برنامج زايد للحج هذا العام بسهولة ويسر، حيث عملنا على توفير كل السبل لتأمين راحة الحجاج وسلامتهم، سائلاً العلي القدير أن يتقبل منهم عمرتهم وحجهم، وأن يبارك حسناتهم ويستجيب لدعواتهم. ورفع أسمى آيات الشكر والتهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، على اطمئنانه الدائم على سلامة الحجاج، والتوجيه المستمر لرعايتهم.
كما وجه كل آيات الامتنان إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وأخيه سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس، على كريم التوجيه والمتابعة الحثيثة والاهتمام الكبير والحرص على الاطمئنان على بعثة المؤسسة وجميع حجاجها.
وأضاف: نحرص من الآن على التحضير لتطوير البرنامج ليواكب رؤية الإمارات للخمسين المقبلة وما نأمله من تطوير وتحسين. 

وأشاد ابن كردوس بما شاهده في حفل استقبال حجاج الخارج من أقطار العالم بأسره، حيث السعادة تغطي وجوههم ويبتهجون فرحة بمنحة الحج التي كتبها الله لهم على يد المؤسسة، وجميعهم يدعون بالرحمة والمغفرة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وللقيادة الرشيدة بالمجد والسلام.

مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية
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