كشف طبي يمهد لدواء جديد للسكري من النوع 2

كشفت دراسة جديدة أن علماء طوروا فئة جديدة من الأدوية المضادة لمرض السكر من النوع 2 الذي يعد مشكلة صحية عامة رئيسية تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

فقد طور الباحثون في دراستهم، التي نشرت في مجلة "Diabetes"، منتجاً جديداً يسمى PATAS، في فئة علاجية جديدة من مضادات السكري. يتميز هذا الدواء بخصوصية علاج أصل مرض السكري من النوع 2 والأمراض المصاحبة المصاحبة له، لا سيما مقاومة الأنسولين. يستهدف PATAS الخلايا الدهنية على وجه التحديد من خلال استعادة امتصاص الجلوكوز. وبالتالي، استعادة فسيولوجيا التمثيل الغذائي للأنسجة الدهنية.

أجريت الدراسة من قبل مجموعة من العلماء وقام بتنسيقها فينسنت ماريون، الباحث في المعهد الوطني للصحة والبحث الطبي في فرنسا (Inserm) بالتعاون مع جامعة برمنغهام في المملكة المتحدة، وجامعة موناش في أستراليا وألكسندر فليمنج، كبير أطباء الغدد الصماء سابقًا في إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA).

يأمل هذا الفريق إجراء تجربة سريرية على البشر قريباً لاختبار هذا العلاج الجديد.

يوثر السكري، وهو مرض مزمن، على 537 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ومعظمهم مصابون بمرض السكري من النوع 2. يتزايد انتشار داء السكري من النوع 2، الذي يتسم بارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم منذ عقود بسبب شيخوخة السكان وقلة النشاط وسوء التغذية.

على الرغم من الحاجة الملحة لتطوير علاجات جديدة وأكثر فاعلية ضد هذا المرض، لم تظهر ابتكارات علاجية في السوق منذ أكثر من عقد من الزمن.

في نماذج الفئران المصابة بداء السكري، تمكن منتج (PATAS) من استعادة فسيولوجيا الخلايا الدهنية الطبيعية عن طريق استعادة امتصاص الجلوكوز.

يوضح فينسنت ماريون "بفضل PATAS، أصبحت الخلايا الدهنية، التي لم يعد بإمكانها الوصول إلى الجلوكوز مرة أخرى، قادرة على امتصاص الجلوكوز ثم التمثيل الغذائي له من أجل تصنيع وإفراز الدهون المفيدة للكائن الحي بأكمله مع امتصاص الدهون شديدة السمية"، مضيفا "تظهر التأثيرات في الحيوانات عبر تحسن ملحوظ في مقاومة الأنسولين، ومجموعة كاملة من العوامل والأمراض المصاحبة الأخرى، بما في ذلك تنظيم أفضل لنسبة السكر في الدم، وانخفاض في التنكس الدهني وتليف الكبد".

هذه النتائج الواعدة على الحيوانات تسمح للباحثين بالنظر في التنظيم القادم لتجربة سريرية لاختبار PATAS على البشر.

من أجل تعزيز هذه النتائج وتسهيل تنظيم مثل هذه التجربة، أسس فينسينت ماريون شركة ناشئة لهذا الغرض.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي