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اتهام ثلاثة بسرقة مدونات فرقة «إيجلز»
اتهام ثلاثة بسرقة مدونات فرقة «إيجلز»
14 يوليو 2022 02:50

نيويورك (أ ف ب) 

اتهم المدعي العام في مانهاتن ثلاثة أشخاص بالتآمر لحيازة بصورة غير شرعية وبيع نحو 100 صفحة تحوي ملاحظات مكتوبة بخط اليد وكلمات أغنيتين من ألبوم «هوتيل كاليفورنيا» لفرقة «إيجلز» الأميركية، تُقدر قيمتها بأكثر من مليون دولار، وتشير مستندات المحكمة إلى أنّ المتهمين فبركوا شهادات منشأ مزورة وأفادوا بأقوال كاذبة لدور مزادات ومشترين محتملين، وتضم الصفحات ملاحظات كتبها عضو الفرقة دون هينلي وكلمات أغنيتي «هوتيل كاليفورنيا» و«لايف إن ذي فاست لاين»، وقال مدعي مانهاتن العام إن «المتهمين حاولوا الاحتفاظ بالمستندات الفريدة رغم معرفتهم بأنّ ذلك ليس من حقهم، واختلقوا روايات حول أصل الوثائق وحقهم في حيازتها حتى يتمكنوا من تحقيق أرباح».

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