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«باربي».. عالمة رئيسيات
«باربي».. عالمة رئيسيات
14 يوليو 2022 02:50

واشنطن (أ ف ب) 

أطلقت شركة «ماتل» الأميركية المتخصصة في الألعاب نسخة جديدة من دمية باربي تشبه عالمة الرئيسيات الإنجليزية جاين غودال إلى جانب الشمبانزي ديفيد غرايبيرد، وترتدي الدمية المصنعة من مواد بلاستيكية معاد تدويرها قميصاً وسروالاً قصيراً بلون البيج، وتحمل منظاراً ودفتراً صغيراً أزرق، أما غرايبيرد فهو الشمبانزي الذي أجرت الباحثة أولى دراساتها عنه، وتوصلت إلى كيفية تعامل الأنواع مع الأدوات، وتقول غودال في مقطع فيديو ترويجي للدمية «لطالما كنت أقول إنّ الفتيات لا يرغبن فقط في أن يصبحن نجوم سينما أو من مشاهير عالم الفن، إن عدداً كبيراً منهنّ يرغبن بالعمل في الطبيعة ودراسة الحيوانات».

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