«ساكسيشن» ينافس «سكويد جايم» على جوائز «إيمي»

لوس انجليس (أ ف ب)

تصدّر مسلسل «ساكسيشن» من إنتاج «اتش بي او»، عن مسيرة عائلة يتبادل أفرادها الغدر والمؤامرات، سباق الترشيحات لجوائز «إيمي»، بعدما حصد 25 ترشيحاً في المجموع، وسيواجه «ساكسيشن» مسلسل «سكويد جايم» الكوري الجنوبي القاتم والعنيف، المندد بتبعات الرأسمالية والذي دخل التاريخ لكونه أول إنتاج بلغة غير الإنجليزية ينافس للفوز بالفئة الرئيسة لأفضل مسلسل درامي، ويضم المسلسل مئات الشخصيات المتأتية من الفئات الأكثر تهميشاً، ويشارك هؤلاء في لعبة أطفال تنتهي بفوز رابح واحد بمبلغ مالي كبير، فيما يكون القتل مصير باقي المشتركين.