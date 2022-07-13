جيتس يتبرع بـ20 مليار دولار للعمل الخيري

تبرع رجل الأعمال الأميركي بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» بمبلغ 20 مليار دولار أميركي للمؤسسة الخيرية التي يديرها هو وزوجته السابقة ميليندا فرينش جيتس.

وقال، في منشور على مدونته الشخصية اليوم الأربعاء إن التبرع سيساعد «مؤسسة بيل وميليندا جيتس، إحدى كبرى المؤسسات الخيرية الخاصة في العالم، على زيادة مدفوعاتها السنوية 50 بالمئة إلى تسعة مليارات دولار بحلول عام 2026.

وأضاف جيتس: «الأزمات الكبرى في عصرنا تتطلب منا جميعا بذل المزيد»، في إشارة إلى جائحة كوفيد-19 والأزمة في أوكرانيا وتغير المناخ، إضافة إلى أمور أخرى.

وتابع أن الآثار المركبة للأزمات، والتي تشمل ارتفاع التضخم، زادت من الحاجة إلى زيادة الاستثمار في المجالات الأساسية التي تركز عليها المؤسسة، وهي الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين والتخفيف من حدة الفقر.

يرفع هذا التبرع منحة المنظمة، التي تأسست قبل 22 عاما، إلى نحو 70 مليار دولار، ومنها تبرع بمبلغ 3.1 مليار دولار من الملياردير الأميركي وارين بافيت الشهر الماضي.

المصدر: آ ف ب