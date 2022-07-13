5 نصائح للعناية بالبشرة في الصيف

ترجمة: عزة يوسف

يؤدي الطقس الحار والرطوبة والتعرض للشمس إلى انسداد المسام بسبب التعرق والبقع الداكنة. وأوضح موقع Instyle الأميركي، أن علاج تلك المشاكل يتطلب روتين عناية مثالياً لتقليل آثارها، ويقدم خبراء الجلدية أفضل النصائح للعناية بالبشرة خلال الصيف.

- الحماية من الشمس

الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، أهم خطوة في أي روتين للعناية بالبشرة على مدار العام، وتزداد هذه العناية خلال الصيف عندما نقضي وقتاً أطول في الشمس، لذا يجب وضع كريم يحتوي على عامل الحماية من الشمس SPF، وإعادة وضعه كل ساعتين، على ألا تقل درجته عن 50.

- المرطب

بالرغم من أن الجفاف الموسمي ليس شائعاً في فصل الصيف مع زيادة التعرق، إلا أن البشرة بحاجة إلى الترطيب، ويجب استخدام مرطبات خفيفة أساسها حمض الهيالورونيك.

- تفتيح المسام

يمكن أن يؤدي انسداد المسام إلى ظهور البثور والحبوب أثناء الصيف، لذلك من أسهل الطرق لمنع تراكم الدهون على البشرة، استخدام مستحضرات العناية بالبشرة ومنتجات المكياج التي لا تسبب انسداد المسام، ويطلق عليها «كوميدوغينيك».

- غسل الوجه

نظراً لأننا نتعرق أكثر خلال أشهر الصيف بسبب الأنشطة الخارجية، يوصي الخبراء بغسل الوجه حتى منبت الشعر، حيث إنه عادة ما يتم التغاضي عن هذه المنطقة، ما يؤدي إلى ظهور البثور على طول خط الشعر أو الحواف الخارجية للوجه، ويجب أن يحتوي الغسول على حمض الساليسيليك لتنظيف المسام وقتل البكتيريا المنتجة لحب الشباب.

- فيتامين (أ)

بالرغم من ضرورة استخدام مستحضرات تحتوي على الريتينويد، أو مشتقات فيتامين (أ) لما لها من قدرة كبيرة على التقليل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد وإزالة حب الشباب، إلا أنه يجب تقليل استخدامها في الصيف لأنها قد تؤدي إلى تهيج الجلد بسبب حساسيتها للشمس.