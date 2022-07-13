لماذا تصدَّرت روبي محركات البحث؟

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تصدرت الفنانة المصرية روبي محركات البحث الإلكتروني بعد طرح أغنيتها «نمت ننة»، التي احتلت الترتيب الرابع على موقع الفيديوهات على قناة يوتيوب، من أشعار وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

وأعربت روبي عن سعادتها بطرح فيلم «كيرة والجن»، وتجسد خلاله شخصية زوجة أحمد عبد الحي، كيرة، والذي يلعب دوره كريم عبد العزيز، وتدور أحداثه إبان ثورة 1919، وتسلط الضوء على القصص الحقيقية لأبطال المقاومة ضد الاحتلال الإنجليزي.

كما تستعد لبدء تصوير مشاهدها في فيلم «جروب الماميز»، وتجسد شخصية أم تعاني مع ابنها في تحصيله الدراسي، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا حول العقبات التي تواجه الآباء مع أبنائهم خلال الدوام المدرسي.

وتعاقدت روبي على بطولة فيلم «فينوس» الغنائي الموسيقي، وتدور أحداثه خلال حقبتي أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وتجسد شخصية مطربة تحلم بتحقيق حلمها والوصول إلى العالمية.

وعلى الصعيد الدرامي تواصل روبي التحضيرات النهائية لتصوير مسلسل «لحم ودم»، وتجسد فيه شخصية طبيبة تواجه العديد من الأزمات والعقبات، وتدور أحداثه في إطار الفانتازيا التشويقية من خلال 10 حلقات متصلة، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الصيفي على إحدى المنصات الرقمية.