آثار جانبية للمكمِّلات الغذائية

أبوظبي (الاتحاد)

يسلك بعضهم عدة طرق لإنقاص الوزن والحصول على الجسم المثالي، من الحميات القاسية إلى المكملات الغذائية الشائعة. ويجب أن يضعوا في الحسبان الآثار الجانبية لتلك المكملات، حسب تقرير نشره موقع Only My Health الهندي المعني بالصحة والجمال.

التأثير النفسي

تشير الأبحاث العلمية إلى أن المكونات التي تحتوي عليها بعض المكملات الغذائية الحارقة للدهون قد يكون لها تأثير سلبي على الصحة النفسية والذهنية. وهي قد تصيب بالتوتر والسلوك العدواني والقلق وتقلب الحالة المزاجية، لدرجة أن بعض الأشخاص أصيبوا بسكتة قلبية نتيجة الشعور بحالة شديدة من القلق.

فقدان الشهية

نظراً لاحتوائها على مواد كيميائية وبعض الهرمونات، فهي تؤثر على المخ من خلال إعطائه إشارات بأن المعدة ممتلئة، ما يجعل الجسم مضطرباً ليصل إلى حالة فقدان الشهية.

الجفاف

معظم حوارق الدهون تضم مواد تتسبب بجفاف الجسم وبآثار خطيرة نتيجة فقدان الترطيب في الأجواء الحارة، ما يؤدي إلى الشعور بالصداع والضعف العام.

الأرق

يؤثر تغير معدل نبضات القلب وحالة التمثيل الغذائي على حالة النوم، إذ إن وجود بعض المواد مثل الكافيين في المكملات الحارقة للدهون قد يكون له تأثير سلبي على جودة النوم، ما يتسبب بحالة من الضعف والإرهاق وينعكس سلباً على جهاز المناعة.

ضغط الدم

تعمل حوارق الدهون بشكل أساسي على رفع حرارة الجسم، ما يحفِّز عملية التمثيل الغذائي وينتهي بحرق الدهون. وقد يؤدي ذلك إلى رفع مستوى ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، ما يزيد من خطر الإصابة بهبوط في الدورة الدموية.