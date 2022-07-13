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جزيرة ياس تستضيف «ديزني على الجليد» في أكتوبر
جزيرة ياس تستضيف «ديزني على الجليد» في أكتوبر
13 يوليو 2022 17:48

أبوظبي (الاتحاد) 

تستضيف أبوظبي العرض العالمي ميكي والأصدقاء من ديزني على الجليد في الفترة بين 12 و16 أكتوبر ضمن «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس بأبوظبي.
 ويدعو نجوم العرض الجمهور إلى الاستمتاع بأشهر أغاني ديزني التي ستزيد من حماسة الأجواء وروعتها.ويضمن العرض للأحبة الصغار قضاء أوقات رائعة مع أغنية «ليت إت جو» الشهيرة، والتي تؤديها أميرات فروزن في أكتوبر وسط ديكورات جذابة بإلهام من الطقس البارد للفيلم المعروف.
ويستطيع عشاق الفيلم أن يكونوا جزءاً من العرض، من خلال فرصة فريدة لغناء أغنيتهم المفضلة «دو يو وونت تو بيلد إي سنومان» واختبار تجربة لا تُنسى.
كما تضمن أغنية فور ذا فيرست تايم إن فور ايفر لجميع أفراد العائلة جرعة مضاعفة من المرح والتسلية، على وقع أنغام هذه الأغنية المحببة.
ويُمكن للصغار المفعمين بالحيوية مرافقة موانا الشجاعة التي تخوض مغامرة في أعالي البحار، مع أغنية أي آم موانا من فيلهما الشهير الذي يتناول قدرة الحب الكبيرة على التغيير، ويُمكنهم الرقص على ألحان «وير آر يو» المذهلة التي ستلهب حلبة التزلج.
وتواصل «فيلد إنترتينمنت» الالتزام بتطبيق إجراءات تعزيز عافية الزوار الهادفة إلى ضمان سلامة العائلات خلال الفعاليات الحية، مع الحفاظ على التجارب الرائعة التي تتميز بها عروض ديزني على الجليد. وتتعاون الشركة عن كثب مع شركاء الوجهة لوضع معايير الصحة والسلامة للوقاية من «كوفيد - 19» ومتابعة الالتزام بها، بما يتماشى مع مختلف التوجيهات المحلية. 
 

جزيرة ياس
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