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«أطفال الشارقة» تنظم 60 دورة تفاعلية
«أطفال الشارقة» تنظم 60 دورة تفاعلية
13 يوليو 2022 17:25

الشارقة (الاتحاد) 
تستعد «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، لإطلاق مخيمها الصيفي الذي يشتمل على 60 دورة وورشة عمل متخصصة، إلى جانب العديد من الأنشطة الممتعة والرحلات الترفيهية، وذلك خلال الفترة من 18يوليو الجاري وحتى 18 من شهر أغسطس المقبل، في مختلف مراكزها المنتشرة على مستوى الإمارة مستهدفةً الأطفال ضمن الفئة العمرية من 6-12 سنة.
وسيشهد المعسكر حزمة من الورش والفعاليات المتنوعة التي ستُنفذ ضمن المسارات المعتمدة في المؤسسة، في بيئة إبداعية جاذبة وعلى أيدي نخبة من المختصين، منها: ورش المهارات الحياتية كتصميم الأزياء والخياطة والطبخ، كما سيتمكن الأطفال من صقل مهاراتهم في صناعة المحتوى الإعلامي والتعليق الصوتي والتصوير الفوتوغرافي وفن الوسائط المتعددة من خلال ورش متخصصة في هذا المجال.
أما في مجال تعزيز حب القراءة واللغات، فسيحظى الأطفال بالتعرف على مختلف الثقافات منها الثقافة اليابانية واللغة الإسبانية، بالإضافة للمشاركة في الورش القرائية، وفن التدوين والرسائل، إلى جانب تنمية قدراتهم في مجال العلوم والتكنولوجيا من خلال ورش اكتشاف علوم الفضاء، والطيران، والكهرومغناطيسية، والتقنيات، والبرمجة السهلة، والربوبوت والاستدامة الزراعية وسواها.
يستمتع محبو الفنون التشكيلية والموسيقية والمسرحية بالعديد من الدورات والورش، من أبرزها: فن الكولاج لتعريفهم بفن النسيج بالصوف، وفن التصميم ثلاثي الأبعاد، ولوحة فنان، وفنون العرائس، والورش الموسيقية.
ولتعزيز صحة الأطفال وتنمية اللياقة البدنية لديهم، سيتضمن المعسكر العديد من الأنشطة الرياضية كتعلم السباحة والشطرنج والمنافسات والتحديات وورش في التوعية الصحية.
يُذكر أن المعسكر الصيفي يهدف إلى صقل مهارات الأطفال وتنميتها واستثمار طاقاتهم خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالفائدة، بالإضافة إلى إكسابهم العديد من المهارات العلمية والعملية من خلال الدورات والبرامج المطروحة.

أطفال الشارقة
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