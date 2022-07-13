«أمنية» تحقِّق 353 أمنية لـ 26 جنسية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن نجاحها في تحقيق 353 أمنية داخل وخارج الدولة للأطفال المُصابين بأمراض خطيرة خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 285 أمنية عن الفترة نفسها في عام 2021 وبزيادة بلغت 19%.

وقد أشادت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية» بجهود فريق عمل المؤسسة خلال الأشهر الماضية، وتمكّنهم من تحقيق 353 أمنية للأطفال المرضى على الرغم من أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد والإجراءات الاحترازية التي حدّت من قدرة الجميع على الحركة والعمل بشكل مباشر مع المستشفيات، الأطفال وعائلاتهم.

وأشارت سموها إلى أن المؤسسة تمكّنت، وحتى نهاية شهر يونيو الماضي، من إنجاز نحو 55% من مجمل أمنيات عام 2022، حيث تم تحقيق 169 أمنية داخل الدولة، و108 أمنيات في الأردن، و76 أمنية في مصر، لنحو 26 جنسية مُختلفة، للأطفال الذين يُعانون من 66 مرضاً من الأمراض الخطيرة المُزمنة التي تُهدّد حياتهم.

وأضافت سمو الشيخة شيخة: «نفتخر بأن المؤسسة تمكّنت هذا العام أيضاً من تحقيق الأمنيات في مصر. كانت «تحقيق أمنية» العالمية تسعى للوصول إلى القارة الأفريقية، واليوم نحن سعداء بأن المؤسسة في الإمارات حقّقت ذلك بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في محافظة أسوان، ومستشفى الأطفال الجامعي التخصّصي - أبو الريش في مصر».

ولفتت سموها إلى أن فريق عمل المؤسسة تمكّن من زرع القوة والأمل والتفاؤل في قلوب الأطفال المصابين بأمراض تهدِّد حياتهم وأسرهم، ولاسيما بعد فترة العزل التي طالت الجميع جراء انتشار جائحة «كوفيد -19»، من خلال تحقيق أمنياتهم.واختتمت سمو الشيخة تصريحها بالقول: «نتطلّع خلال النصف الثاني إلى مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا الإنسانية النبيلة، ورسم المزيد من ابتسامات السعادة والأمل على وجوه الأطفال المرضى».

وكانت المؤسسة قد حققت مجموعة أمنيات خلال النصف الأول من العام الجاري، منها على سبيل المثال لا الحصر: الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية، ألعاب الحديقة، غرف نوم، حيوانات أليفة، سينما للحديقة، كراسٍ مُتحركة، إضافة إلى تحقيق بعض الأمنيات في السفر برحلات ترفيهية خارج وداخل الدولة، وتحقيق أمنية أحد الأطفال في مقابلة بطل كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو.