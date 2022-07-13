الخميس 14 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
رقم قياسي للأضاحي في دولة عربية
رقم قياسي للأضاحي في دولة عربية
13 يوليو 2022 15:44

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قال مسؤول حكومي مصري إن المجازر الحكومية استقبلت حوالي 20 ألف رأس أضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه تم التسهيل على الأشخاص الراغبين في تأدية ذبح الأضاحي على مدار أيام العيد الثلاثة. وأضاف الدكتور محمد القرش، المسؤول في وزارة الزراعة المصرية والمتحدث باسمها أن المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية، استقبلت على مدار أيام عيد الأضحى الثلاثة، حوالي 19623 رأساً من الأضاحي المختلفة: البقري، الجاموسي، الجمال، الأغنام، والماعز، حيث استقبلت المجازر خلال اليوم الأول من العيد حوالي 6514 أضحية، وفي اليوم الثاني حوالي 7812 أضحية، وخلال اليوم الثالث حوالي 5297 أضحية. وأوضحت الوزارة أنه تم تقديم خدمات الذبح بالمجان، والتيسير عليهم، خلال أيام العيد الثلاثة، تحت إشراف بيطري متكامل، وذلك للحد من ظاهرة الذبح بالشوارع، والحفاظ على البيئة.
 

آخر الأخبار
رئيس الدولة يلقي كلمته لأبناء الوطن والمقيمين على أرض دولة الإمارات (تصوير: مانويل راميريز)
الإمارات
رئيس الدولة: الإمارات وشعبها أولاً
اليوم 03:01
ماشاريبوف يعود إلى قلعة «الفرسان»
الرياضي
ماشاريبوف يعود إلى قلعة «الفرسان»
اليوم 11:10
القضاء يرفض طلب أمبير هيرد إعادة المحاكمة في قضية التشهير
دنيا
القضاء يرفض طلب أمبير هيرد إعادة المحاكمة في قضية التشهير
اليوم 11:06
ألمانيا: فواتير التدفئة سوف ترتفع ثلاثة أضعاف خلال العام المقبل
عربي ودولي
ألمانيا: فواتير التدفئة سوف ترتفع ثلاثة أضعاف خلال العام المقبل
اليوم 11:01
رئيس سريلانكا يرجئ تقديم استقالته
عربي ودولي
رئيس سريلانكا يرجئ تقديم استقالته
اليوم 10:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©