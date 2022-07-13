رقم قياسي للأضاحي في دولة عربية

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قال مسؤول حكومي مصري إن المجازر الحكومية استقبلت حوالي 20 ألف رأس أضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه تم التسهيل على الأشخاص الراغبين في تأدية ذبح الأضاحي على مدار أيام العيد الثلاثة. وأضاف الدكتور محمد القرش، المسؤول في وزارة الزراعة المصرية والمتحدث باسمها أن المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية، استقبلت على مدار أيام عيد الأضحى الثلاثة، حوالي 19623 رأساً من الأضاحي المختلفة: البقري، الجاموسي، الجمال، الأغنام، والماعز، حيث استقبلت المجازر خلال اليوم الأول من العيد حوالي 6514 أضحية، وفي اليوم الثاني حوالي 7812 أضحية، وخلال اليوم الثالث حوالي 5297 أضحية. وأوضحت الوزارة أنه تم تقديم خدمات الذبح بالمجان، والتيسير عليهم، خلال أيام العيد الثلاثة، تحت إشراف بيطري متكامل، وذلك للحد من ظاهرة الذبح بالشوارع، والحفاظ على البيئة.

