أسطورة لا تتخيلها خلف تسمية كوكبات الأسد

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

هل فكرت يوماً في سبب تسمية مجموعة نجمية كاملة بمسمى ما؟ على سبيل المثال، كوكبات الأسد التي ننتظرها في كل فترة لنلتقط لها الصور ونستخدمها على مواقع التواصل الاجتماعي.. في «كتاب السما»، للفلكي المصري شادي عبد الحافظ يسرد سر التسمية الذي يقع خلفه تفسير لأسطورة إغريقية أخرى تعود إلى الإله زيوس أشهر الآلهة الإغريقية.

وحسب «كتاب السما» لشادي عبد الحافظ الصادر عن دار عصير الكتب المصرية، فإن هيرا زوجة زيوس ملك الآلهة لم تكن تحب ابنه من زوجة من البشر، وهو الابن الشهير «هرقل» الذي كان معروفاً بنصف إله نصف بشر، لذلك كثيراً ما حاولت إيقاعه في العديد من المشكلات، واستطاع هرقل الانتصار في بعضها، لكن البعض الآخر كان قاسياً جداً، خاصة عندما أصابته هيرا بحالة من الجنون، فصحا من النوم وقتل زوجته وأولاده، وحينما أفاق من تلك النوبة رأى ما فعلت يداه من ذنب عظيم، فذهب إلى والده ليطلب منه الرحمة، فأعطاه الأخير اثنتي عشرة مهمة، إذا نفّذها نال بعض الهدوء.

وأشار إلى أن إحدى تلك المهام كانت إنقاذ أهالي مدينة نيمايا (Nemea) من أسد ضخم كان يعترض طريقهم ويفترس منهم من يمر به متى جاع، وكانت المشكلة أن هذا الأسد ذو جلد سميك لا تخترقه سيوف ولا رماح، ما تسبب في قتل العديد من فرسان نيمايا، لكن هرقل، نصف البشري ونصف الإله، تمكن بالفعل من دخول كهف الأسد والهجوم عليه ثم خنقه بيديه حتّى قتله، ثم استخدم أنياب الأسد وسلخ جلده حتّى الرأس، خرج للناس مرتدياً فروة الأسد كعباءة على أكتافه وكغطاء لرأسه، معلناً حلول السلام على نيمايا الصغيرة.

خلدت صورة الأسد في السماء نفس الأسطورة، واعتبروها تخليداً لأسد نيمايا الشهير، ليتم تسجيل الكوكبات التي هي معنى لمجموعة نجوم متساوية تظهر في فترة ما في العام وهي مختلفة عن الكويكب أو الكوكب، وتقترن كوكبات الأسد عادة مع الكواكب الأخرى لتعطي مظهراً مختلفاً يحبه رواد الفلك على مستوى العالم.

