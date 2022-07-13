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فيديو يحظى بانتشار واسع لدب يرى نفسه بالمرآه لأول مرة
فيديو يحظى بانتشار واسع لدب يرى نفسه بالمرآه لأول مرة
13 يوليو 2022 08:56

كثيرة هي الفيديوهات التي تظهر الكلاب والقطط وهي تتفاجأ بصورها عندما تنظر إلى المرآة، ولكن كيف سيبدو الأمر لو أن دبا عملاقا فعل ذلك؟
 
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر ردة فعل دب عملاق شاهد نفسه في المرآة بالصدفة.

وتفاجأ الدب بصورته التي شاهدها في مرآة منصوبة بإحدى الغابات التي لم يحدد مكانها، وفقما ذكر موقع "إنديا تي في".

واعتقد الدب للوهلة الأولى أن دبا آخر يقف أمامه، ليتخذ وضعا هجوميا، ويحاول الوصول إلى الانعكاس الظاهر في المرآة.

وبعدما فشل في إحكام سيطرته على الصورة المنعكسة، قرر الدب أن يقتلع المرآة المثبتة على الأرض.

  • فيديو يحظى بانتشار واسع لدب يرى نفسه بالمرآه لأول مرة

 

المصدر: وكالات
الحيوانات البرية
الدببة
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