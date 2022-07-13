تويتر تقاضي ماسك لإجباره على إكمال "الصفقة"

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة تويتر، بريت تايلور، أن الشركة ستقاضي الملياردير إيلون ماسك في محاولة لإجباره على إكمال استحواذه على الموقع. ورفعت تويتر دعوى قضائية في ولاية ديلاوير الأميركية تطلب فيها من المحكمة أن تأمر بتنفيذ عملية الاستحواذ بموجب شروط الصفقة المتفق عليها مع ماسك في مايو، وفقا لما أظهره بيان من 60 صفحة نشرته وسائل إعلام أميركية الثلاثاء. وأعلن ماسك يوم الجمعة أنه سينسحب من اتفاق بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر، مشيرا إلى ادعاءات لا أساس لها من الصحة أن هناك نسبة أعلى بكثير من الحسابات المزيفة على تويتر من نسبة الـ 5% التي تدعيها الشركة. وقال محامو ماسك إن تويتر لم تف بالتزاماتها بموجب شروط الصفقة لتزويد ماسك بالبيانات اللازمة للتحقق من الأرقام. ورفضت تويتر هذا الادعاء، واصفة تراجع ماسك بأنه "باطل وغير مشروع".

المصدر: وكالات