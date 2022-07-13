الخميس 14 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
تويتر تقاضي ماسك لإجباره على إكمال "الصفقة"
تعرض شاشة هاتف حساب إيلون ماسك على تويتر مع صورة له تظهر في الخلفية
13 يوليو 2022 07:36

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة تويتر، بريت تايلور، أن الشركة ستقاضي الملياردير إيلون ماسك في محاولة لإجباره على إكمال استحواذه على الموقع.

ورفعت تويتر دعوى قضائية في ولاية ديلاوير الأميركية تطلب فيها من المحكمة أن تأمر بتنفيذ عملية الاستحواذ بموجب شروط الصفقة المتفق عليها مع ماسك في مايو، وفقا لما أظهره بيان من 60 صفحة نشرته وسائل إعلام أميركية الثلاثاء.

وأعلن ماسك يوم الجمعة أنه سينسحب من اتفاق بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر، مشيرا إلى ادعاءات لا أساس لها من الصحة أن هناك نسبة أعلى بكثير من الحسابات المزيفة على تويتر من نسبة الـ 5% التي تدعيها الشركة.

وقال محامو ماسك إن تويتر لم تف بالتزاماتها بموجب شروط الصفقة لتزويد ماسك بالبيانات اللازمة للتحقق من الأرقام.

ورفضت تويتر هذا الادعاء، واصفة تراجع ماسك بأنه "باطل وغير مشروع".

 

المصدر: وكالات
مواقع التواصل الاجتماعي
تويتر
إيلون ماسك
آخر الأخبار
رئيس الدولة يلقي كلمته لأبناء الوطن والمقيمين على أرض دولة الإمارات (تصوير: مانويل راميريز)
الإمارات
رئيس الدولة: الإمارات وشعبها أولاً
اليوم 03:01
ماشاريبوف يعود إلى قلعة «الفرسان»
الرياضي
ماشاريبوف يعود إلى قلعة «الفرسان»
اليوم 11:10
القضاء يرفض طلب أمبير هيرد إعادة المحاكمة في قضية التشهير
دنيا
القضاء يرفض طلب أمبير هيرد إعادة المحاكمة في قضية التشهير
اليوم 11:06
ألمانيا: فواتير التدفئة سوف ترتفع ثلاثة أضعاف خلال العام المقبل
عربي ودولي
ألمانيا: فواتير التدفئة سوف ترتفع ثلاثة أضعاف خلال العام المقبل
اليوم 11:01
رئيس سريلانكا يرجئ تقديم استقالته
عربي ودولي
رئيس سريلانكا يرجئ تقديم استقالته
اليوم 10:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©