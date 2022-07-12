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«الحر» يضرب الصين
«الحر» يضرب الصين
13 يوليو 2022 01:39

بكين (رويترز)

تعرضت عشرات المدن الصينية لحرارة شديدة تسببت في ذوبان أسطح المباني وهبوط الطرق، ودفعت الناس للفرار إلى الملاجئ تحت الأرض بحثاً عن البرودة.

ورفعت 68 مدينة، بما في ذلك شنغهاي ونانجينغ القريبة منها مستوى التحذير إلى اللون الأحمر، وهي الدرجة الأعلى في نظام التحذير.

وحذرت شنغهاي، التي تكافح تفشي كوفيد-19، سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة وطلبت منهم الاستعداد للطقس الحار هذا الأسبوع.

وأظهرت صورة انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي أحد المتخصصين في إجراء اختبارات كوفيد-19 مرتدياً حلة وقاية تغطي الجسم بالكامل وهو يعانق كتلة من الجليد يبلغ ارتفاعها متراً واحداً على الطريق.

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