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«عالم المهارات» يدعم قدرات ومواهب الأطفال
برامج صيفية تصقل مواهب الفتيات (أرشيفية)
13 يوليو 2022 01:39

الاتحاد (دبي) 

تطلق جمعية النهضة النسائية بدبي، مقرها الرئيس بالحمرية، برنامج الإجازات، تحت شعار «عالم المهارات» مع شخصية (شمسة) المُبتَكَرة، خلال الفترة من 4 إلى 28 يوليو الجاري، ويستهدف البرنامج الفتيات من عمر 7 إلى 14 سنة، تحقيقاً لغاياتها الاستراتيجية في دعم قدرات ومواهب الأطفال، واستثمار فترة الإجازة الصيفية بما هو مفيد وممتع، في بيئة جاذبة تدعم المواهب، عبر برنامج منوَّع يتشكَّل على فريقين (فريق الفُرَص) و(فريق الأفكار)، في قالب ترفيهي مميز، يحتوي على مجموعة ورش ودورات تخصصية علمية وعملية لمدربات معتمدات.
وأوضحت الدكتورة فاطمة الفلاسي – مدير عام جمعية النهضة النسائية دبي، أن البرنامج هو مبادرة مشتركة بين عدة وحدات تنظيمية بالجمعية، هي: مركز حور للفتيات، مركز النهضة للفنون، ومركز النهضة الديني الثقافي، مشيرة إلى أن الهدف من هذا البرنامج هو استثمار أوقات الفراغ لدى الفتيات، وإعداد جيل مسلَّح بالمعرفة والقيم الأخلاقية، من خلال برامج مثمرة تدعم مواهبهن، وتصقل خبراتهن وإبداعاتهن في أجواء فنية ممتعة، موضحة أن البرنامج يضم حزمة متميزة من الأنشطة المتنوعة والمحببة للفتيات، مثل فانتازيا الألوان في الفن التشكيلي، وورش في الرسم والموزاييك والرسم على الأكواب والطباعة على الشموع، وورشة إعادة التدوير، ودورات العناية بالشعر، والخياطة والتصميم، وحصص الطبخ المتنوعة، وتعلم المهارات الأساسية لرياضة الجوجيستو، ورحلات متنوعة ومسابقات ثقافية، وأنشطة تحفيزية لتقديم أفكار ابتكارية، وعروض مسرحية ترسخ قيم أخلاقية وتربوية عن طريق تجسيد مشاعر وسلوكيات مختلفة من خلال تطبيقات على خشبة المسرح.
ونَوَّهَت الفلاسي إلى أن برنامج الإجازات هذا العام سيقام بشكل حضوري، يُراعَى فيه الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وتطبيق ما يضمن السلامة للجميع.

جمعية النهضة النسائية
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