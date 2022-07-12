نجوم الطرب يضيؤون «قرطاج الدولي»

ساسي جبيل (تونس)

عادة ما تكون أبرز النجوم التي تضيء المهرجانات الصيفية التونسية، هي التي يتم انتقاء حضورها لتكون في مهرجان قرطاج الدولي العريق، لإحياء حفلاتهم على مسرحه الروماني الشهير.

وقبل الإعلان النهائي عن برنامج مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ56 الذي يعود بعد عامين من الغياب بسبب جائحة «كورونا»، في دورته الجديدة لهذا العام، خلال الفترة من 14 يوليو إلى 20 أغسطس 2022، تحصلت «الاتحاد» على بعض عروض المهرجان، لعل أهمها المتعلقة بعرضي الافتتاح والختام، حيث تفتتح الكوميديا الموسيقية «عشاق الدنيا» للمخرج التونسي عبد الحميد بوشناق فعاليات هذه الدورة يوم 14 يوليو الجاري، فيما يكون الجمهور على موعد في سهرة الختام مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب يوم 20 أغسطس المقبل، والتي أكدت مشاركتها بالمهرجان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، وقد كانت شيرين أحيت آخر حفل لها على مسرح قرطاج صيف 2017، لتعود بعد 5 سنوات لجمهورها التونسي.

جديد بوشناق

و«عشاق الدنيا»، هو عرض مسرحي ضخم، استمدّه عبد الحميد بوشناق من عمله الدرامي التلفزيوني «نوبة»، الذي تم عرضه في خمسين حلقة خلال عامي 2019 و2020 في رمضان.

وتمتزج في العرض الحي فنون المسرح بالرقص والغناء، وسيتوّج هذا العرض بأداء حصري لأغنيتيْن جديدتين من تأليف وغناء الفنان الكبير لطفي بوشناق، كما يشارك في «عشاق الدنيا» العديد من الأسماء التونسية الفنية البارزة، منهم فتحي الهداوي وريم الرياحي وحمزة بوشناق وبحري الرحالي وعزيز الجبالي وأميرة شبلي وهالة عياد والشاذلي العرفاوي وبلال البريكي ومهذب الرملي وهشام سلام والتليلي القفصي وصالح الفرزيط وسمير الوصيف وعبد الوهاب الحناشي.

وحول العرض، قال المخرج عبد الحميد بوشناق، إنه عمل ضخم سيكون مفاجأة للجمهور التونسي والعربي، حيث يجمع بين النوستاليجيا الغنائية والمؤثرات الركحية صورة وصوتاً».

زيتون والرباعي

كما تشهد أيام المهرجان، حضور كل من السوري ناصيف زيتون والتونسي صابر الرباعي في أبرز سهرات صيف المهرجان، إضافة إلى عرض ملك الفن الشعبي «المزود» الهادي المؤجّل منذ العام الماضي، إلى جانب عرض المايسترو التونسي شادي القرفي «نشيد الفرح»، الذي يجمع فيه للمرة الأولى بين صالح الفرزيط وفوزي بن قمرة، وذلك يوم 24 يوليو الجاري.

ومن السهرات الشبابية التي تؤكّد حضورها في قرطاج 2022، تلك التي تقدّمها فرقة «بي. آي. جي» الكورية الجنوبية الشابة في 26 يوليو الجاري، وهي فرقة تتكوّن من خمسة أعضاء، هم: بينجي ومينبيو وهيدو وغونمين وجينسوك، والذين يقدّمون أغاني «الكيبوب» (البوب الكوري)، باللغتين الكورية والعربية على غرار أغنية «وهم» التي جاءت باللغتين الكورية والعربية، كما أعادوا غناء «ثلاث دقات» للفنانة يسرا بطريقتهم الخاصة، وقد أبدى معجبون عرب اهتماماً كبيراً بأنشطة «بي. آي. جي»، حيث تجاوز عدد مشاهدات فيديوهات أغانيهم باللغة العربية أكثر من 10 ملايين مشاهدة.

صوت فلسطيني

من جهته، أعلن الفنان الفلسطيني فرج سليمان، عبر صفحته على فيسبوك، قائلاً «أحلى من برلين، مهرجان قرطاج الدولي، تونس»، مؤكداً حضوره في مهرجان قرطاج الدولي.

وكان فرج سليمان قد شارك في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج الموسيقية لعام 2019، ولاقى تفاعلاً من الجمهور الذي ضجت قاعة العرض بتصفيقه وهتافه ومردداً أغاني سليمان، والذي يجمع بين العزف والغناء والتأليف، ويسعى دائماً إلى التنويع في أعماله لإمتاع محبيه.