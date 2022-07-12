عمرو عبدالجليل يرتدي جلباب «الريحاني»

سعيد ياسين (القاهرة)

يواصل الفنان عمرو عبدالجليل تصوير دوره في مسلسل «الضاحك الباكي» من تأليف محمد الغيطي وإخراج محمد فاضل، ويتناول العمل الدرامي قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني الذي عاش خلال الفترة من 21 يناير 1889 وحتى 8 يونيو 1949، ويركز العمل على العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر خلال هذه الفترة، وفي مقدمتها ثورة 1919 ومرحلة سيد درويش وفترة الحربين العالميتين الأولى والثانية من خلال شخصية الريحاني وشخصيات أخرى.

وقال عبدالجليل لـ«الاتحاد»، إنه يعتبر نفسه محظوظاً بتجسيد شخصية الريحاني الذي يعد رمزاً كبيراً للفن والكوميديا العربية، وأشار إلى أنه لم يشغل باله كثيراً بالفنانين الذين رشحوا قبله لتجسيد الشخصية، وقال إن هذه الأمور واردة في كل الأعمال الفنية، والجمهور يهمه في النهاية الصورة التي تظهر بها الشخصية، مبدياً سعادته بالتعاون مجدداً وبعد غياب مع المؤلف محمد الغيطي منذ تعاون معه في مسلسل «ملح الأرض» عام 2004، ومع محمد فاضل منذ قدم معه مسلسل «ما زال النيل يجري» 1992.

ولفت عبد الجليل إلى أنه ينتظر عرض فيلم «أهل الكهف»، الذي يشارك في بطولته مع خالد النبوي ومحمود حميدة وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وصبري فواز وريم مصطفى، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، وتدور أحداثه في إطار خيالي، حول قصة ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدون أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.