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«فنتاستيك».. يثري مهارات الإخراج السينمائي لدى الناشئة
المخيم يثري الرؤى الإبداعية للأطفال في صناعة السينما
12 يوليو 2022 18:02

أعلنت (فن)، المؤسسة المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات، افتتاح مخيم «فنتاستيك» الصيفي لفن الإخراج السينمائي في الفترة ما بين 18 و21 يوليو الجاري، برعاية شركة (Nikon)، والذي يستقبل الأطفال من الفئة العمرية (10 – 14 عاماً) مجاناً في «مسرح المجاز»، ويتضمن مجموعة من ورش العمل على مدار أربعة أيام.
يهدف المخيم إلى إثراء الرؤى الإبداعية للأطفال الناشئين ممن يمتلكون شغف التعرف على أسرار صناعة السينما، ويطمحون إلى أن يدخلوا عالم الإخراج السينمائي، حيث يسهم المخيم في تعزيز معارفهم وصقل مهاراتهم في الفنون البصرية.
وتسهم الورش والجلسات التي تقدمها آريا شيترا، رئيسة العمليات في «نادي الأطفال للتصوير» (Nikon Kids Photo Club)، في صقل مهارات عشاق صناعة الأفلام من خلال التدريبات العملية التي تعرّف المشاركين الصغار على أساسيات الوسائط المستخدمة، وتشمل كيفية استخدام كاميرا (Nikon Z 50) المدمجة غير العاكسة، التي تتميز بخصائص مثالية لإبداع محتوى سردي وقصصي رقمي.
وتوفر مؤسسة (فن) لعشاق صناعة الأفلام فرصة ثمينة لتعزيز مهاراتهم والتعلم من نخبة المصورين والمخرجين ذوي الخبرة، من خلال التسجيل في مخيم «فنتاستيك» الصيفي للإخراج السينمائي.
ويُشار إلى أن مؤسسة (فن)، التابعة لحكومة الشارقة، تأسست تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بهدف تعزيز ودعم الفن الإعلامي وصناعة الأفلام والتصوير الفوتوغرافي وتصميم الجرافيك والرسوم المتحركة للأطفال والناشئة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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