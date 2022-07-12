مسلمو ألبانيا يحتفلون بافتتاح جامع باليجا في إلباسان

احتفل مسلمو ألبانيا بافتتاح جامع باليجا (Xhamija Ballijës) في إلباسان، ثالث أكبر مدن ألبانيا، والذي أعيد بناؤه من جديد بعد أن قامت السلطات الشيوعية بهدمه بقرار من الديكتاتور الشيوعي السابق.

قال تاولانت بالا زعيم مجموعة الأغلبية في البرلمان الألباني في تصريح خاص، إنه بفضل تعاوننا مع دولة الكويت وعائلة الشايجي الكويتية تمكنّا من إعادة بناء هذا الجامع في نفس المكان الذي أقيم به منذ أكثر من مائتي عام.

وذكر أن المبنى الجديد للجامع هو عبارة عن تحفة معمارية حديثة للغاية من تصميم مهندس معماري نمساوي، في حين تولت شركات مقاولات محلية عملية البناء والتنفيد على مدار ثلاثة سنوات، وأدى مسلمو ألبانيا صلاة عيد الأضحى المبارك في الجامع بعد افتتاحه مباشرة.

ويتسع الجامع لنحو 1500 مصل في حين أن ساحته الخارجية تتسع لنحو 2000 مصل.

وتقدم بالا بالشكَر إلى جميع مَن أسهموا في إعادة بناء هذا الجامع، وأضاف «أريد أن أشكُر المتبرعين على هذا العمل الجليل الذي يخدم الجالية الإسلامية في بلادنا».

وقال رئيس الجالية الاسلامية في ألبانيا «يعود الفضل في بناء هذا الصرح الإسلامي الشامخ لتعاون تاولانت بالا والتبرع السخي الذي قدمته دولة الكويت، ومساهمة عائلة الشايجي المعطاء على وجه الخصوص».

يُذكر أن عدد المساجد بألبانيا عند استلام الحزب الشيوعي مقاليد الحكم عام 1945 كان نحو 1600 مسجد، بينها ما بين 70 و80 مسجداً تم إعلانها تراثاً ثقافياً محمياً، لكن النظام الشيوعي هدم معظمها ولم يبق منها حالياً سوى 22 مسجدا فقط، وهي في حاجة ماسة لإعادة ترميم وإصلاح.