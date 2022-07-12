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«الفجيرة للفنون».. يحصل على عضوية «المايم» العالمية
«الفجيرة للفنون».. يحصل على عضوية «المايم» العالمية
12 يوليو 2022 17:50

بلغراد (وام)


 اختتم قسم التمثيل والمسرح في أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة مشاركته في ورش فن المايم «التعبير الجسدي»، التي نظمتها منظمة المايم العالمية في العاصمة الصربية بلغراد. 

تسلم وفد الأكاديمية المشارك في الورش شهادات عضوية منظمة المايم العالمية، بعد اجتيازه بنجاح التدريبات العملية للورش التي أشرف عليها متخصصون في فن المايم، وتناولت «التمثيل الجسدي الصامت» و«الجسد الممثل» وباقة منوعة لفن المايم، كما تم تسليط الضوء على الجسد الراقص للمدرسة الصربية. 

وأشاد علي عبيد الحفيتي مدير عام الأكاديمية بالدور الكبير الذي تقوم به منظمة المايم العالمية في إعداد كوادر مؤهلة من الممثلين بهذا الفن الراقي، الذي يحاكي حركة الجسد التعبيرية والابداعية، وقال إن المشاركات الخارجية لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة تعزز التعاون الدائم مع شركاء الأكاديمية الاستراتيجيين، وتحقق أهداف الأكاديمية في خلق بيئة مشجعة لمنتسبيها وصقل مهاراتهم، تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء الأكاديمية.

أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة
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