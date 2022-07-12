الأربعاء 13 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
إسبانيا تعلن عن اكتشاف بقايا أقدم الأوروبيين
إسبانيا تعلن عن اكتشاف بقايا أقدم الأوروبيين
12 يوليو 2022 15:56

أعلنت مؤسسة أتابويركا أن العلماء اكتشفوا جزءا من وجه أقدم أوروبي في كهف Sima del Elefante بجبال سييرا دي أتابويركا الواقعة في شمال إسبانيا. 

وجاء في بيان المؤسسة "عثر علماء الآثار على وجه أول أوروبي في أتابويركا. ... إنه جزء من وجه إنسان، قد يكون عمره حوالي 1.4 مليون سنة".

ويعتقد علماء الآثار، أن جزء الفك الذي عثروا عليه، ربما يكون لشخص من إحدى المجموعات الأولى التي استقرت في أوروبا.

وتعتبر مواقع الكهوف التي سكنها الإنسان القديم في جبال سييرا دي أتابويركا في شمال إسبانيا من أقدم المواقع في أوروبا الغربية التي سكن فيها الإنسان القديم.

المصدر: د ب أ
إسبانيا
حفريات
آخر الأخبار
محمد بن زايد في صورة تذكارية مع الطلاب المتفوقين بحضور حمدان بن زايد وطحنون بن محمد
الإمارات
رئيس الدولة: المتفوقون الاستثمار الحقيقي للمستقبل
اليوم 01:47
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب)
عربي ودولي
الرئيس الأميركي يبدأ زيارة إلى المنطقة اليوم
اليوم 01:47
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. صرف حزمة المنافع السكنية للمواطنين فوراً
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. صرف حزمة المنافع السكنية للمواطنين فوراً
اليوم 01:47
قافلة مساعدات إنسانية تعبر إلى سوريا من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى تكثيف مشاريع الإنعاش المبكر في سوريا
اليوم 01:47
في عهد خليفة.. مبادئ الخمسين «رؤية مستقبلية»
الإمارات
في عهد خليفة.. مبادئ الخمسين «رؤية مستقبلية»
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©