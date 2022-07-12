"ناسا" تكشف تفاصيل أعمق صورة لبدايات الكون

الصورة الأولى من ناسا خلال إحاطة من مسؤولي الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) في قاعة المحكمة الجنوبية في البيت الأبيض في واشنطن