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الكشف عن هاتف جديد من عائلة «سامسونج» بمميزات مذهلة
الكشف عن هاتف جديد من عائلة «سامسونج» بمميزات مذهلة
12 يوليو 2022 14:05

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا وفيديوهات لهاتف جديد من فئة غالاكسي،مجهز بكاميرات عالية الدقة ويتمتع بأداء ممتاز حتى مع شبكات 5G.

وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار محمي بطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وزوّد بشاشة AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (3200/1400) بيكسل، ترددها يعادل 120 هيرتزا.

ويعمل الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 875 وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية، ونظام تشغيل "أندرويد-12".

أما الكاميرا الأساسية فيه فحصلت على 4 عدسات دقة إحداها 108 ميغابيكسل، وجهّزت بمستشعر ليزري لقياس المسافات وتحديد عمق الصورة، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل بحسب «rt».

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C لشحن ونقل البيانات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع ميزتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

المصدر: وكالات
سامسونج
جالاكسي
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