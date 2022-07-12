الأربعاء 13 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
وفاة مؤلف موسيقى أفلام جيمس بوند الشهيرة
وفاة مؤلف موسيقى سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة
12 يوليو 2022 13:52

توفي المؤلف الموسيقي البريطاني مونتي نورمان الذي وضع خصوصا الموسيقى التصويرية لباكورة أفلام سلسلة جيمس بوند، الاثنين عن 94 عاما، على ما أعلن موقعه الإلكتروني.

ونشر الموقع صورة كبيرة بالأبيض والأسود يظهر فيها المؤلف الموسيقي مبتسما، مرفقا إياها بتعليق جاء فيه "بكثير من الأسى نُعلمكم بوفاة مونتي نورمان في 11 يوليو 2022 بعد معاناة قصيرة مع المرض".

وألف مونتي نورمان الموسيقى التصويرية لأول أفلام سلسلة جيمس بوند، "دكتور نو" سنة 1962، لكنّ عمله لم يقنع يومها المنتجين الذين طلبوا إلى جون باري (المتوفى في يناير 2011 والعملاق في مجال تأليف الموسيقى التصويرية، مع أعمال شهيرة بينها "ميدنايت كاوبوي" و"أوت أوف أفريكا")، إعادة ترتيب العمل.

ونسب باري لاحقا موسيقى "دكتور نو" إلى نفسه، لكن في مارس 2001، فاز مونتي نورمان بدعوى قضائية بتهمة التشهير ضد صحيفة "صنداي تايمز" التي نسبت العمل إلى جون باري. 

وحصل نورمان من الصحيفة على تعويضات قدرها 30 ألف جنيه استرليني (حوالى 48 ألف دولار حينها)، بسبب هذا المقال الذي نُشر في أكتوبر 1997.



المصدر: آ ف ب
لندن
جيمس بوند
أفلام
آخر الأخبار
محمد بن زايد في صورة تذكارية مع الطلاب المتفوقين بحضور حمدان بن زايد وطحنون بن محمد
الإمارات
رئيس الدولة: المتفوقون الاستثمار الحقيقي للمستقبل
اليوم 01:47
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب)
عربي ودولي
الرئيس الأميركي يبدأ زيارة إلى المنطقة اليوم
اليوم 01:47
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. صرف حزمة المنافع السكنية للمواطنين فوراً
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. صرف حزمة المنافع السكنية للمواطنين فوراً
اليوم 01:47
قافلة مساعدات إنسانية تعبر إلى سوريا من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى تكثيف مشاريع الإنعاش المبكر في سوريا
اليوم 01:47
في عهد خليفة.. مبادئ الخمسين «رؤية مستقبلية»
الإمارات
في عهد خليفة.. مبادئ الخمسين «رؤية مستقبلية»
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©