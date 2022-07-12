أسباب تجعلك تستيقظ دائما متعبا.. تعرف عليها

يحدث لعدد من الأشخاص أن يناموا لمدة 8 ساعات أو أكثر، لكنهم يشعرون بالتعب بعد الاستيقاظ، وهو الأمر الذي يربطه الخبراء بعدة أسباب.



وحسب ما ذكرت مجلة "بريفنشن" الأميركية، فإن هناك عددا كبيرا من الأسباب خلف الاستيقاظ متعبا رغم حصولك على قسط كاف من النوم.

1- الخمول: أظهرت الدراسات أن تدفق الدم في الدماغ يكون أبطأ لمدة تصل إلى 30 دقيقة بعد الاستيقاظ مقارنة بما كان عليه قبل النوم، الأمر الذي يجعل بعض الناس يشعرون بالنوم والخمول بعد استيقاظهم.

2- الضوء الأزرق: الوقت الذي تقضيه أمام الشاشة قبل نومك يؤثر بشكل خطير على نومك وصحتك.

ويقول الخبراء إن استخدام أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون قبل النوم مباشرة يمكن أن يمنع إفراز الميلاتونين، لذلك من الأفضل الابتعاد عنها قبل النوم بساعة.

3- نظافة الغرفة: قد يبدو الأمر غريبا، لكن الأبحاث أثبتت أن الحفاظ على نظافة غرفة نومك يساعدك على النوم بشكل أفضل. وأوضحت "بريفنشن" أن إجراء تعديلات صغيرة على فراشك أو وسادتك قد يؤدي "إلى إحداث فارق كبير في جودة نومك".

4- الكافيين: يجب تجنب شرب الكافيين في وقت متأخر من الليل، لأهما يعتبران من "المنبهات" ويمنعان الإنسان من الدخول في "النوم العميق"، الذي يساعد الإنسان على استعادة لياقته وعافيته. لهذا السبب يوصي الخبراء بتجنب أي من المادتين لمدة تصل إلى أربع ساعات قبل موعد النوم بحسب سكاي نيوز العربية.

5- اضطرابات النوم: الأرق وانقطاع التنفس والنوم المتقطع يؤثران على جودة النوم. ويشير المتخصصون إلى أن الأشخاص المصابين بانقطاع التنفس أثناء النوم على وجه الخصوص معرضون للشعور بالتعب بعد الاستيقاظ.

6- أسباب وراثية: وجدت دراسات أن بعض الجينات مرتبطة بشدة باضطرابات النوم. وقال الدكتور بيتر بولوس، زميل في الأكاديمية الأميركية للنوم: "عادة ما يتم تحديد هذه العوامل مسبقا وراثيا".