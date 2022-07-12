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تحذير لمستخدمي آيفون من هذه الإشعارات
تحذير لمستخدمي آيفون من هذه الإشعارات
12 يوليو 2022 12:51

حذر مقطع فيديو، انتشر بشكل كبير على تيك توك، مستخدمي هواتف آيفون من مخاطر النقر فوق الإشعارات التي تأتي من جهات خارجية.
 
ونشر جامي نيلاند، الذي يبلغ عدد متابعيه 23 مليونا، مقطع فيديو يكشف فيه رسالة خادعة تصل لهواتف شركة "أبل" الأميركية.

وجاء في الرسالة، التي تظهر على شكل "نافذة صغيرة": "تحذير من فيروس! لقد أصيب جهاز آيفون الخاص بك بفيروس محتمل! انقر فوق زر "موافق" لفحص هاتفك الآن".

وأضاف: "إذا لمست أي شيء على الشاشة، فسيتم اختراقك". ولم يكشف نيلاند كيف أن النقر على "OK" سيؤدي إلى الاختراق.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أنه من الواضح أن مصدر الرسالة ليس أبل، مضيفة "إذا دققنا فيها، سنلاحظ افتقارها للحواف التي ترافق رسائل الشركة الأصلية، كما أن خلفيتها ليست ناصعة" بحسب سكاي نيوز العربية.

وعلى الرغم من أنه من الصعب حماية نفسك من هجمات الأمن السيبراني المعقدة، إلا أن الخبراء ينصحون على الأقل بتحديث أنظمة تشغيل الهواتف باستمرار، لما تحتويه من أحدث عناصر الحماية ضد "الهاكرز".

المصدر: وكالات
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