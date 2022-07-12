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أميركية تبتكر حيلة غريبة لتفادي غرامة الشرطة
أميركية تبتكر حيلة غريبة لتفادي غرامة الشرطة
12 يوليو 2022 11:40

استعانت امرأة أميركية بحيلة، بدت غريبة، للتملص من غرامة كانت الشرطة بصدد تسجيلها ضدها في ولاية تكساس.
 
وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز" بأن امرأة حامل قالت إن الجنين الموجود في أحشائها لمسافر آخر في السيارة، التي كانت تقودها، مستشهدة بإلغاء قانون حق الإجهاض.

وكانت براندي بوتون (32 عاما) تقود سيارة في الخط السريع، وتحديدا في الممر المخصص للمركبات المرتفعة الأشغال، ويسمح فقط للمركبات التي تضم راكبين اثنين على الأقل باستخدامه وإلا واجه السائقون مخالفات وغرامات.

وأوقف عناصر في شرطة مقاطعة دالاس بولاية تكساس بوتون، بيما كانت تبحث عن منتهكي قواعد استخدام الممر المخصص للمركبات المرتفعة الأشغال.

وعندما أبلغ الشرطيون المرأة بقواعد استخدام الطريق، ردت بأن لديها راكب آخر في السيارة، وأشارت إلى بطنها وقالت: "طفلتي هنا.. إنها شخص".

لكن الشرطيين أكدوا أن القواعد تنطبق على "شخصين غير الجسد الواحد".

ولم تقتنع المرأة بما قاله الشرطيون، وقالت إنه بعد إلغاء حق الإجهاض في أميركا، قبل أسابيع، يعد ابنها غير المولود شخصا حيا بحسب سكاي نيوز العربية.

ووقعت الحادثة في 29 يونيو الماضي، ونالت الأم الأميركية غرامة قدرها 275 دولارا، وتقول إنها ستطعن في الغرامة بالحكمة.

المصدر: وكالات
غرامات
الشرطة الأميركية
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