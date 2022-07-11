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التغيرات المناخية تهدد المانجو الباكستانية
التغيرات المناخية تهدد المانجو الباكستانية
12 يوليو 2022 00:15

ميربور خاس (باكستان) (أ ف ب)

يشكو زارعو المانجو الباكستانيون من تراجع إنتاج هذه الفاكهة بنسبة 40% في بعض مناطق البلد، نتيجة الحر المبكر الذي بدأ في مارس الماضي، كما عانى الموسم من شحّ في المياه ما انعكس على ريّ المزروعات، وأوضح فضلي إلهي وهو يعدّ الأكياس المصفوفة في مزرعته «أقطف عادة ما يوازي 24 شاحنة محملة بالمانجو، هذه السنة، لديّ فقط 12»، وأوضح إلهي أن «حبة المانجو يفترض أن تزن أكثر من 750 جراماً، لكننا قطفنا هذه السنة حبوباً صغيرة الحجم»، ويقول عمر بوجيو الذي يملك حقولاً كثيرة من المانجو إنه استخدم هذه السنة أقل من نصف المياه التي يستهلكها عادة.

التغيرات المناخية
التغير المناخي
تغير المناخ
المانجو
باكستان
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