«زيارة الحبيب» في «المركبات الملكية»

القاهرة (د ب أ)

افتتح متحف المركبات الملكية بالعاصمة المصرية القاهرة، معرض «زيارة الحبيب» بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، يضم بين معروضاته «العربة الدوق» وهي عربة مفتوحة بكبوت متحرك أسود اللون، تحتوي على مقعدين أحدهما داخلي والآخر خلفي، استخدمت في احتفالية المحمل الخاصة بنقل كسوة الكعبة من مصر إلى الأراضي الحجازية، كما يضم المعرض كسوة الكعبة وهي مصنوعة من الحرير الخالص المصبوغ باللون الأسود والمحلى بأسلاك من الذهب والفضة وعليه نقش لآيات من القرآن الكريم بطريقه «الجاكارد» وهو نقش بارز لآيات قرآنية، وعلى الجانب الآخر منها منقوش عبارة أمر بتجديد هذا الستارة الشريفة صاحب جلالة ملك مصر فاروق الأول.